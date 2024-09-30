تقني عسير يدشن مبادرة لتدريب السيدات على صيانة السيارات

(MENAFN
- Al Watan)
دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع، أمس، مبادرة "تدريب السيدات على الصيانة الوقائية للسيارات"، بحضور عدد من القيادات التدريبية بالمنطقة.
وأوضح آل مريع أن المبادرة تهدف إلى تثقيف منسوبات القطاعات الحكومية وعدد من سيدات المجتمع المحلي بالمنطقة في مجال الصيانة الوقائية للسيارات، وتستهدف حوالي 800 سيدة، حيث يتم تنفيذها في 10 كليات تقنية ومعاهد صناعية ثانوية في عدد من محافظات ومراكز المنطقة وتستمر لمدة 4 أيام.
وأشار آل مريع إلى أن المبادرة تأتي ضمن 19 مبادرة نوعية أطلقتها الإدارة في بداية العام التدريبي الحالي 1446-1447هـ موجهة لشرائح متعددة من المجتمع المحلي وبعض منسوبي ومنسوبات القطاعات الحكومية.
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