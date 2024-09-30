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تقني عسير يدشن مبادرة لتدريب السيدات على صيانة السيارات

9/30/2024 3:03:48 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع، أمس، مبادرة "تدريب السيدات على الصيانة الوقائية للسيارات"، بحضور عدد من القيادات التدريبية بالمنطقة.
وأوضح آل مريع أن المبادرة تهدف إلى تثقيف منسوبات القطاعات الحكومية وعدد من سيدات المجتمع المحلي بالمنطقة في مجال الصيانة الوقائية للسيارات، وتستهدف حوالي 800 سيدة، حيث يتم تنفيذها في 10 كليات تقنية ومعاهد صناعية ثانوية في عدد من محافظات ومراكز المنطقة وتستمر لمدة 4 أيام.
وأشار آل مريع إلى أن المبادرة تأتي ضمن 19 مبادرة نوعية أطلقتها الإدارة في بداية العام التدريبي الحالي 1446-1447هـ موجهة لشرائح متعددة من المجتمع المحلي وبعض منسوبي ومنسوبات القطاعات الحكومية.

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