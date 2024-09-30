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إنجاز مشاريع لصيانة الطرق بمنطقة الباحة

9/30/2024 3:03:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن الانتهاء من تنفيذ عددٍ من مشاريع لصيانة الطرق في منطقة الباحة، وذلك في إطار إستراتيجية قطاع الطرق التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة على الطرق، وتلبية الطلب المتزايد على شبكة الطرق، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق التنمية المستدامة.
مشاريع منجزة
وأوضحت ((هيئة الطرق)) أن من ضمن المشاريع المنجزة إعادة سفلتة المواقع المتضررة على طريق عقبة الباحة بطول 2 كم، وصيانة طريق ((الباحة - الطائف)) بطول 3 كم، وتنفيذ أعمال السلامة على امتداد طريق ((الباحة - الطائف)) بطول 1.7 كم، بالإضافة إلى عددٍ من مشاريع الصيانة لإزالة الانهيارات الصخرية ومعالجة النقاط السوداء، مؤكدة أن هذه المشاريع ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة المرور، مما يُسهل التنقل بين المناطق. كما تسهم في تنشيط الحركة السياحية من خلال تسهيل الوصول إلى مختلف الوجهات السياحية في المنطقة.
أعلى معايير الجودة
وأشارت الهيئة إلى أنها حرصت على تنفيذ العديد من الأعمال في تلك المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مثل: اللوحات الإرشادية والدهانات الأرضية والعلامات الأرضية والاهتزازات التحذيرية، والحواجز الخرسانية، بهدف رفع مستوى السلامة على الطريق.
وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية، للارتقاء بقطاع الطرق، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لطاقة شبكة الطرق الاستيعابية.

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