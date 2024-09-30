البنك المركزي يحذر الأردنيين من محاولات خداع واحتيال

البنك المركزي يحذر الأردنيين من محاولات خداع واحتيال
التاريخ
9/30/2024 3:02:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا البنك المركزي اليوم الإثنين المواطنين إلى ضرورة عدم التجاوب مع أي محاولات خداع واحتيال تستخدم اسمه من خلال رسائل الواتس آب، أو مكالمات هاتفية حتى لو بدت كأنها صادرة من أرقام البنك الحقيقية.
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