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البنك المركزي يحذر الأردنيين من محاولات خداع واحتيال

9/30/2024 3:02:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا البنك المركزي اليوم الإثنين المواطنين إلى ضرورة عدم التجاوب مع أي محاولات خداع واحتيال تستخدم اسمه من خلال رسائل الواتس آب، أو مكالمات هاتفية حتى لو بدت كأنها صادرة من أرقام البنك الحقيقية.

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