الذهب يسجل ارتفاعا والأونصة تصل إلى 2680 دولارا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زادت أسعار
العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.45% أو ما يعادل 12
دولاراً إلى 2680.10 دولار للأوقية، بينما استقر سعر التسليم الفوري عند
2658.05 دولار للأوقية.
وفي
حين ارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.28% إلى 31.905 دولار
للأوقية، تراجع سعر البلاتين الفوري 0.38% إلى 1000.05 دولار للأوقية.
وتعد
أسعار المعدن النفيس مرتفعة بنسبة 6% على مدار شهر سبتمبر بعدما لامست
مستوى قياسي جديد عند 2685.42 دولار للأوقية الخميس الماضي، وتتجه لتسجيل
مكاسب بأكثر من 14% في الربع الثالث لتحقق أفضل أداء فصلي منذ مطلع عام
2016.
وكان هذا بفضل خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة
الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع انعقد منتصف سبتمبر الجاري، وفي ظل
توقعات استمرار المركزي الأمريكي في التيسير النقدي خلال الفترة المتبقية
من العام.
وتتجه أنظار المستثمرين في الوقت الراهن صوب بيانات سوق
العمل الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، وعلى رأسها التقرير الشهري
للوظائف ومعدل البطالة.- وكالات
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