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الذهب يسجل ارتفاعا والأونصة تصل إلى 2680 دولارا

9/30/2024 3:02:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.45% أو ما يعادل 12 دولاراً إلى 2680.10 دولار للأوقية، بينما استقر سعر التسليم الفوري عند 2658.05 دولار للأوقية.


وفي حين ارتفعت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.28% إلى 31.905 دولار للأوقية، تراجع سعر البلاتين الفوري 0.38% إلى 1000.05 دولار للأوقية.


وتعد أسعار المعدن النفيس مرتفعة بنسبة 6% على مدار شهر سبتمبر بعدما لامست مستوى قياسي جديد عند 2685.42 دولار للأوقية الخميس الماضي، وتتجه لتسجيل مكاسب بأكثر من 14% في الربع الثالث لتحقق أفضل أداء فصلي منذ مطلع عام 2016.


وكان هذا بفضل خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع انعقد منتصف سبتمبر الجاري، وفي ظل توقعات استمرار المركزي الأمريكي في التيسير النقدي خلال الفترة المتبقية من العام.


وتتجه أنظار المستثمرين في الوقت الراهن صوب بيانات سوق العمل الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، وعلى رأسها التقرير الشهري للوظائف ومعدل البطالة.- وكالات

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