بريطانيا تغلق آخر محطة كهرباء تعمل بالفحم



وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن محطة (راتكليف أون سور) تقوم بتوليد الكهرباء منذ عام 1968 عبر أربع غلايات تعمل بالفحم وثمانية أبراج تبريد ضخمة ومدخنة يبلغ ارتفاعها 199 مترا.



وكان بإمكان المحطة تزويد حوالي مليوني منزل بالطاقة، وكانت آخر محطة من نوعها في المملكة المتحدة منذ سبتمبر 2023، وذلك بعد إغلاق محطة (كيلروت) في أيرلندا الشمالية التي كان يجري فيها توليد الكهرباء باستخدام الفحم أيضا.- وكالات