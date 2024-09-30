بريطانيا تغلق آخر محطة كهرباء تعمل بالفحم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من المقرر أن تغلق المملكة المتحدة آخر محطة لتوليد الكهرباء تعمل
بالفحم في البلاد اليوم الاثنين، مما ينهي اعتماد بريطانيا على الوقود
الأحفوري لتوليد الكهرباء والذي دام 142 عاما.
وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن محطة (راتكليف أون سور) تقوم
بتوليد الكهرباء منذ عام 1968 عبر أربع غلايات تعمل بالفحم وثمانية أبراج
تبريد ضخمة ومدخنة يبلغ ارتفاعها 199 مترا.
وكان بإمكان المحطة تزويد حوالي مليوني منزل بالطاقة، وكانت آخر محطة من
نوعها في المملكة المتحدة منذ سبتمبر 2023، وذلك بعد إغلاق محطة (كيلروت)
في أيرلندا الشمالية التي كان يجري فيها توليد الكهرباء باستخدام الفحم
أيضا.- وكالات
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