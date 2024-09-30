كيا الأردن تستقبل مديرها التنفيذي الجديد عامر البجّال



ويمتلك البجّالي سجلاً مهنياً حافلاً بالإنجازات التي حققها خلال مسيرته الممتدة لأكثر من 20 عاماً، والتي أمضاها بشغل عدد من المناصب العليا المتنوعة في مجموعة من كبرى وكالات السيارات في الخليج، والتي كان آخرها شركة الجبر التجارية وكلاء كيا في السعودية.



ويأتي تعيين البجّالي لما يتمتع به من نهج ديناميكي، ولما يمتلكه من معرفة وخبرة كبيرة في مجالات إحلال التحول التجاري والتطوير الاستراتيجي، وقيادة عمليات تنمية حجم المبيعات السنوي والعائدات البيعية، ورفع مستوى رضى الزبائن ومعدل الاحتفاظ بهم وتوسيع قاعدتهم، وهو ما يتماشى مع أهداف تعظيم القيمة السوقية للشركة وعلامة كيا التجارية.



وتعليقاً على هذا الشأن، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات – كيا الأردن، محمد عليّان عن سعادته لانضمام البجّالي إلى أسرة كيا الأردن، مؤكداً على أن ذلك يعد مكسباً للشركة وإضافة نوعية لكادر العمل، ومعرباً عن ثقته بأن خبرات ومهارات البجّالي إلى جانب شغفه بتحقيق التميز، سيمكنه من إحداث التغييرات الاستراتيجية المخطط لها على طريق تحقيق الأهداف بما يضمن جعل كيا الأردن خير ممثل لعلامة كيا وتقديم تجربتها بمختلف عناصر هويتها المتمثلة بالرقي والجودة والدقة لخدمة ابتكارية وإنجاز ونمو مستدام، نحو مستقبل واعد تتصدر فيه كيا الأردن الصدارة والريادة على العديد من الأصعدة.



ومن جانبه، قال البجّالي: "إنه لفخر أن أحمل مسؤوليات منصبي الذي أنظر إليه باعتباره تجربة محفزة لإضافة نجاحات جديدة لمسيرتي ولشركة كيا الأردن التي لطالما تميّزت بالابتكار والجودة والاهتمام الفائق بالزبائن ضمن سوق حيوية. أتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع فريق عمل كيا الأردن، وأنا على يقين تام بأننا سنتمكن بجهود مشتركة من المضي قدماً بمسيرة كيا الأردن المميزة والانتقال بها إلى آفاق أرحب من النمو والتكيف مع المتطلبات المتغيرة لدى الزبائن ومواكبة المستجدات ضمن السوق والقطاع."



ويشار إلى أن كيا الأردن تحرص على تقديم أفضل تجربة زبائن ليس فقط من خلال ما تقدمه من سيارات كيا، بل وعبر أفضل وأرقى الخدمات في مختلف المراحل ضمن معرض ومركز صيانة "كيا تاون" الذي يعد أكبر معارض "كيا" على مستوى العالم، وأكبر معرض ومركز صيانة سيارات على مستوى المملكة.