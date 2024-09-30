بحث تفعيل مجلس الأعمال المشترك الأردني القطري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، سبل تفعيل أعمال ونشاط مجلس الأعمال المشترك بين الجانبين.
ووفقًا لبيان صدر عن غرفة تجارة الأردن اليوم الاثنين، اتفق الطرفان خلال اللقاء الذي عُقد على هامش الدورة الـ 135 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، على إعادة تفعيل المجلس في أقرب وقت ممكن، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والبناء على الإنجازات التي تحققت على مر السنوات.
وخلال الاجتماع، أكد الحاج توفيق أن العلاقات بين الأردن وقطر تتميز بالقوة في مختلف المجالات، مما يستدعي إعادة صياغة شكل جديد للتعاون التجاري والاستثماري والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الطرفين.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على البدء في خطوات تفعيل المجلس مع مطلع العام المقبل، حيث سيلعب المجلس دوراً رئيسياً ومهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة وضع خطط وبرامج عملية قابلة للتنفيذ من خلال مجلس الأعمال المشترك، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والأوضاع الجيوسياسية العالمية، وظهور تحالفات دولية أثرت بشكل كبير على الأوضاع العالمية.
يشار الى أن اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك وُقعت في عام 2015 بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مؤسسات وأصحاب الأعمال والنقابات في البلدين.
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