بحث تفعيل مجلس الأعمال المشترك الأردني القطري



ووفقًا لبيان صدر عن غرفة تجارة الأردن اليوم الاثنين، اتفق الطرفان خلال اللقاء الذي عُقد على هامش الدورة الـ 135 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، على إعادة تفعيل المجلس في أقرب وقت ممكن، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والبناء على الإنجازات التي تحققت على مر السنوات.



وخلال الاجتماع، أكد الحاج توفيق أن العلاقات بين الأردن وقطر تتميز بالقوة في مختلف المجالات، مما يستدعي إعادة صياغة شكل جديد للتعاون التجاري والاستثماري والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الطرفين.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على البدء في خطوات تفعيل المجلس مع مطلع العام المقبل، حيث سيلعب المجلس دوراً رئيسياً ومهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة مستوى التبادل التجاري والاستثماري.



وشدد الحاج توفيق على ضرورة وضع خطط وبرامج عملية قابلة للتنفيذ من خلال مجلس الأعمال المشترك، في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والأوضاع الجيوسياسية العالمية، وظهور تحالفات دولية أثرت بشكل كبير على الأوضاع العالمية.



يشار الى أن اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك وُقعت في عام 2015 بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مؤسسات وأصحاب الأعمال والنقابات في البلدين.

