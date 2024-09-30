الضريبة: 100 ألف مكلف المسجلين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني بلغ نحو 100 ألف مكلف، في حين تجاوز عدد الفواتير التي أصدرت من خلال النظام خلال العام الحالي 15 مليون فاتورة.
وأضاف أن عدد الحالات التي جرى فيها الحصول على خدمات ضريبية تقدمها الدائرة إلكترونيا خلال العام الحالي بلغت حوالي مليونين، في حين بلغ عدد الإقرارات المقدمة إلكترونيا خلال العام الحالي حوالي 450 ألفا.
يشار إلى أن الخدمات الضريبية كافة متوفرة إلكترونيا وباستطاعة المكلفين ومفوضيهم والمراجعين إنجاز معاملاتهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والحصول عليها دون أي حاجة الى مراجعة مكاتب الدائرة ومراكزها ومديرياتها شخصيا أو وجاهيا.
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