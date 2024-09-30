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الضريبة: 100 ألف مكلف المسجلين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني

9/30/2024 3:02:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، إن عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني بلغ نحو 100 ألف مكلف، في حين تجاوز عدد الفواتير التي أصدرت من خلال النظام خلال العام الحالي 15 مليون فاتورة.


وأضاف أن عدد الحالات التي جرى فيها الحصول على خدمات ضريبية تقدمها الدائرة إلكترونيا خلال العام الحالي بلغت حوالي مليونين، في حين بلغ عدد الإقرارات المقدمة إلكترونيا خلال العام الحالي حوالي 450 ألفا.


يشار إلى أن الخدمات الضريبية كافة متوفرة إلكترونيا وباستطاعة المكلفين ومفوضيهم والمراجعين إنجاز معاملاتهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والحصول عليها دون أي حاجة الى مراجعة مكاتب الدائرة ومراكزها ومديرياتها شخصيا أو وجاهيا.

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