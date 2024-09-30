البيطار: وسائل التواصل الاجتماعي تُشكل جوهر الإعلام الرقمي الحديث

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح المهندس نضال البيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يستخدم الأفراد حول العالم هذه المنصات لمتابعة وسائل الإعلام بمعدل يصل إلى 3 ساعات يوميًا.
وأشار البيطار إلى أن منصة تيك توك تتصدر الاستخدام العالمي، إذ يقضي المستخدمون عليها 34 ساعة شهريًا، تليها يوتيوب بمتوسط 28 ساعة شهريًا، ما يعكس التأثير العميق لهذه المنصات على توجهات وسلوكيات الناس.
كما أوضح البيطار أن تكنولوجيا المعلومات تمكّن مختلف القطاعات من التطور، مع تطورات سريعة تجعل نقل الأخبار والمعلومات من قلب الحدث فورياً. استشهد بالأحداث الجارية في غزة ولبنان، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تسهم في نقل المعلومات بشكل لحظي ودقيق.
وأكد أن سرعة التطور التكنولوجي، خصوصًا الذكاء الاصطناعي، يشكل تحدياً للعاملين في قطاع الإعلام، محذراً من أن الوظائف قد تتأثر سلبًا إذا لم يُواكب العاملون هذه التطورات. ودعا إلى إدراج المهارات التقنية في مناهج التعليم، ليكون الطلاب قادرين على الاستفادة من التقنيات الجديدة.
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