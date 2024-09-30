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البيطار: وسائل التواصل الاجتماعي تُشكل جوهر الإعلام الرقمي الحديث

9/30/2024 3:02:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح المهندس نضال البيطار، الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يستخدم الأفراد حول العالم هذه المنصات لمتابعة وسائل الإعلام بمعدل يصل إلى 3 ساعات يوميًا.

وأشار البيطار إلى أن منصة تيك توك تتصدر الاستخدام العالمي، إذ يقضي المستخدمون عليها 34 ساعة شهريًا، تليها يوتيوب بمتوسط 28 ساعة شهريًا، ما يعكس التأثير العميق لهذه المنصات على توجهات وسلوكيات الناس.

كما أوضح البيطار أن تكنولوجيا المعلومات تمكّن مختلف القطاعات من التطور، مع تطورات سريعة تجعل نقل الأخبار والمعلومات من قلب الحدث فورياً. استشهد بالأحداث الجارية في غزة ولبنان، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة تسهم في نقل المعلومات بشكل لحظي ودقيق.


وأكد أن سرعة التطور التكنولوجي، خصوصًا الذكاء الاصطناعي، يشكل تحدياً للعاملين في قطاع الإعلام، محذراً من أن الوظائف قد تتأثر سلبًا إذا لم يُواكب العاملون هذه التطورات. ودعا إلى إدراج المهارات التقنية في مناهج التعليم، ليكون الطلاب قادرين على الاستفادة من التقنيات الجديدة.



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