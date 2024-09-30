الاعلان عن قائمة المشاركين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 15 سائقا من الأردن والكويت ولبنان في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل من محطة المناصير على الطريق الصحراوي، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة زين الأردن.
وتبلغ مراحل الرالي 4 مراحل هي القطرانة 1و2 وسلطاني 1و2 ، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 162.04 كم منها 78.84 كم مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي.
ووفقا للتعليمات التكميلية للرالي تقام يوم الأربعاء عملية التدقيق الإداري، وإصدار دليل المسار في الأردنية لرياضة السيارات، كما تجري عملية الفحص الفني في نادي السيارات الملكي - موقف مركز التدريب، وسيتدرب السائقون على المسار يوم الخميس، كما يعقد في اليوم ذاته اجتماع لجنة الحكام الأول، والإعلان عن المصرح لهم بالإنطلاق، وترتيب الإنطلاق.
وسيتم يوم الجمعة فتح موقف الصيانة في محطة المناصير على الطريق الصحراوي، وإغلاق موقف الإنطلاق في نفس المكان.
المشاركون في الجولة الخامس والأخيرة من بطولة الأردن للراليات
يشارك في الجولة الخامس والأخيرة من بطولة الأردن للراليات كل من : بدر الفايز (الأردن) وملاحه عماد جمعة (الأردن) ، على متن سيارة سكودا فابيا، وشادي شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، وحسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، وعيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه صقر أبو جاموس (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، وأحمد الدوود وملاحه يوسف الأسمر على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، ومشاري الظفيري (الكويت) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، وسلامة القماز (الأردن) وملاحه فيصل القماز (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 6، وفادي دهشان (الأردن) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، وسامي فليفل (الأردن) وملاحه خالد جمعة (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، وإيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه أحمد جانخوت (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو9 ، وشادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير (لبنان) على متن سيارة رينو كليو "آر س "، وأمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا - ان 11، وبدر الهلالات (الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا - ان 11، وعاصم عارف (الأردن) وملاحه موسى جهريان (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا - دبليو أر اكس - اس تي اي، وهاشم كلبونة (الأردن) وملاحه مصطفى البيطار (الأردن) على متن سيارة بلاك إيرس.
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