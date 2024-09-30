الاعلان عن قائمة المشاركين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات

MENAFN - Alghad Newspaper)أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 15 سائقا من الأردن والكويت ولبنان في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل من محطة المناصير على الطريق الصحراوي، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة زين الأردن.وتبلغ مراحل الرالي 4 مراحل هي القطرانة 1و2 وسلطاني 1و2 ، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 162.04 كم منها 78.84 كم مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي.ووفقا للتعليمات التكميلية للرالي تقام يوم الأربعاء عملية التدقيق الإداري، وإصدار دليل المسار في الأردنية لرياضة السيارات، كما تجري عملية الفحص الفني في نادي السيارات الملكي - موقف مركز التدريب، وسيتدرب السائقون على المسار يوم الخميس، كما يعقد في اليوم ذاته اجتماع لجنة الحكام الأول، والإعلان عن المصرح لهم بالإنطلاق، وترتيب الإنطلاق.وسيتم يوم الجمعة فتح موقف الصيانة في محطة المناصير على الطريق الصحراوي، وإغلاق موقف الإنطلاق في نفس المكان.



يشارك في الجولة الخامس والأخيرة من بطولة الأردن للراليات كل من : بدر الفايز (الأردن) وملاحه عماد جمعة (الأردن) ، على متن سيارة سكودا فابيا، وشادي شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏(الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، وحسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، وعيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه صقر أبو جاموس (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، وأحمد الدوود وملاحه يوسف الأسمر على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، ومشاري الظفيري (الكويت) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، وسلامة القماز (الأردن) وملاحه فيصل القماز (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو ‏‏6، وفادي دهشان (الأردن) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 9، وسامي فليفل (الأردن) وملاحه خالد جمعة (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 10، وإيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه أحمد جانخوت (الأردن) على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو9 ، وشادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير (لبنان) على متن سيارة رينو كليو "آر س "، وأمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا - ان 11، وبدر الهلالات (الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا - ان 11، وعاصم عارف (الأردن) وملاحه موسى جهريان (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا - دبليو أر اكس - اس تي اي، وهاشم كلبونة (الأردن) وملاحه مصطفى البيطار (الأردن) على متن سيارة بلاك إيرس.