زوجة كايل ووكر تفرض شرطا صعبا لإعادة العلاقات.. ماهو؟



وبحسب صحيفة "ذا صن" فقد تصاعدت التوترات مؤخرًا بعد أن أنجبت شقيقة آني، سيان، طفلاً بعد علاقة مع رجل متزوج، وهو ما يعكس وضع كايل العاصف مع المؤثرة لورين، التي أنجبت طفلين منه بينما كان لا يزال مع آني.



ووفقا لمصدر، قال لصحيفة "ذا صن"، فقد أخبرت زوجة كايل، الذي يتقاضى 150,000 جنيه إسترليني في الأسبوع، إنها لن تفكر في إعطائه فرصة أخرى إلا إذا أعطاها نصف أمواله أولاً، حيث قيل لها إنها تستحق نصف ثروته إذا انفصلا، ولا تريد أن يذهب أي جزء من حصتها إلى لورين.

وكان ووكر قد اعترف في وقت سابق بخيانة زوجته آني مع فتاة أخرى وإنجاب طفل من هذه العلاقة، لكنه عاد وطلب من زوجته أن تسامحه على ما فعله بعدما أبدى ندمه ومعاناته من ابتعاده عن أطفاله بسبب منعها إياه من رؤيتهم.



وتقول المصادر إن الكشف عن تفاصيل عن إنجاب شقيقة آني من علاقة عابرة قد خلق توترات بين العائلتين، خاصة وأن سيان كانت انتقدت كايل بشدة بسبب كل ما حدث مع لورين، ولكن يبدو الآن أنها تقع في الخطأ نفسه.



كانت لورين، البالغة من العمر 33 عامًا، حملت بينما كان كايل في فترة انفصال عن آني في عام 2019، حيث وُلد ابنهما كايرو في أبريل 2020، وبعد ذلك عاد كايل وآني إلى بعضهما، وتزوجا في عام 2021.



‎بعد عام واحد، عاد كايل للتواصل مع لورين، وأنجبا ابنتهما الثانية، كينارا، في أغسطس 2023 فيما اكتشفت آني الحقيقة في رسالة نصية من لورين في ديسمبر الماضي.

وواجهت "غودمان" هجومًا شرسًا من وسائل الإعلام والمتابعين، بسبب طلبها تعويضات ضخمة من ووكر لأجل طفلهما، وأخبرها القاضي آنذاك أنها كانت تستخدم النجم الإنجليزي "كدفتر شيكات مفتوح".



وقال أصدقاء لآني إنها ما زالت تدرس خياراتها، وبينما كان كايل يتردد على منزل العائلة، كانت تريد أن يكون له دور في حياة أبنائه.



وقال مصدر: "آني تؤكد لأصدقائها أن علاقتها مع كايل لم تعد كما كانت، وهما فقط يحاولان إيجاد طريق للمضي قدمًا، كل ما يهمها حقًا هو الأطفال وستفعل كل ما في وسعها لحمايتهم".

في يناير، تحدث كايل إلى صحيفة "ذا صن" عن ندمه بسبب خيانته لآني، وقال إنه يريد إصلاح العلاقة، لكنه اعترف بأنه كسر قلب آني، مشددا: "أنا آسف لإنجابي طفلًا ثانيًا مع لورين وإيذاء أعز أصدقائي، إنه أمر مروع أن أقول ذلك بصوت عال لقد جرحت شخصًا أعتقد بصدق أنه توأم روحي".



وفي شهري يونيو ويوليو، سافرت آني إلى بطولة يورو 2024 في ألمانيا مع أبنائهما، لكن الزوجين ظهرا وكأنهما يعيشان في عالمين مختلفين في الصور.