غريزمان يعلن رسميا اعتزاله دوليا



ونشر غريزمان فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق قائلا: "أغلق هذا الفصل الرائع من حياتي، شكرًا على كل الذكريات".



كان غريزمان كشف مؤخرا بأنه مرّ بفترة معقدة مع منتخب فرنسا خلال بطولة أوروبا "يورو 2024"، مبدياً استياءه من تبديل مستمرّ لمركزه في الفريق.

واعترف بأنه كان منزعجاً عندما أبقاه المدرب احتياطياً ضد بولندا، وفي نصف النهائي ضد إسبانيا، قائلاً: "كلّ شيء ذهني بالنسبة إليّ، إذا كنت سعيداً، فكلّ شيء على ما يرام، حاولت التكيّف، كان هناك كثير من الإحباط، وكثير من الغضب، لأنني لم أشعر أبداً بأنني في قلب اللعب بالطريقة التي أحبها".



وخاض غريزمان 137 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وسجل 44 هدفا وصنع 38 أخرى.

وفاز غريزمان بكأس العالم 2018، وبدوري الأمم الأوروبية 2020-2021 مع فرنسا.