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نيمار يفاجئ جماهير الهلال السعودي

9/30/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاجأ نيمار داسيلفا، نجم نادي الهلال السعودي، جماهير فريقه بتعليق يبشر بقرب عودته إلى الملاعب، بعد فترة غياب طويلة؛ بسبب الإصابة والجراحة التي أجراها.


وأصيب نيمار في أكتوبر 2023 بقطع في أربطة الركبة، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026، ومنذ ذلك الوقت وهو بعيد عن الملاعب.


وما زال نيمار خارج الخدمة إلى الوقت الحالي، وتشير تقارير إعلامية إلى أن المدرب جورجي جيسوس لن يستطيع الاعتماد عليه حتى مطلع العام المقبل 2025، لعدم شفائه بنسبة 100% من الإصابة.


مدرب الهلال بدوره استبعد نيمار من قائمته المحلية في وقت سابق من هذا الموسم، وضمّ عوضًا عنه اللاعب رينان لودي.


ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال صورة لنيمار في التدريبات التي يجريها بالكرة خلال الفترة الحالية لاستعادة لياقته البدنية، ليعلق عليها نيمار، قائلًا: "لقد عدت".

وأبدت جماهير الهلال تفاؤلها الكبير بإمكانية عودة اللاعب قريبًا للمشاركة مع الفريق، حيث ذكرت مؤخرًا شبكة "TNT" بأن نيمار عودته أصبحت أقرب من أي وقت مضى في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن نفى النجم البرازيلي مسألة تأخر تأهيله حتى شهر يناير المقبل.


ومنذ توقيعه لمدة موسمين في صيف 2023، لعب النجم البرازيلي 5 مباريات فقط. هي: 3 في الدوري واثنتان في دوري أبطال آسيا.


ووقع نيمار مع الهلال السعودي الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان.


ويستعد الهلال حاليًّا لمواجهة الشرطة العراقي، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الغربية بدوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن "الزعيم" انتصر في المباراة الافتتاحية على الريان القطري بنتيجة 3-1.

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