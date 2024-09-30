مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم يتابع تدريب الحسين اربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- حرص المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي جمال سلامي، على متابعة الجرعة التدريبية التي خاضها فريق الحسين إربد مساء اليوم على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، في إطار تحضيراته لمواجهة فريق الكويت الكويتي عند الساعة السابعة من مسآء يوم بعد غد الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.
ويذكر ان قائمة النشامى الماضية ضمت 10 لاعبين من فريق الحسين، ويستعد سلامي حاليا لإعلان قائمة المنتخب لمواجهتي كوريا الجنوبية في العاشر من الشهر المقبل وسلطنة عمان في الخامس عشر من نفس الشهر.
MENAFN30092024000072011014ID1108731064
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.