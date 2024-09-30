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مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم يتابع تدريب الحسين اربد

9/30/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- حرص المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي جمال سلامي، على متابعة الجرعة التدريبية التي خاضها فريق الحسين إربد مساء اليوم على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، في إطار تحضيراته لمواجهة فريق الكويت الكويتي عند الساعة السابعة من مسآء يوم بعد غد الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.
ويذكر ان قائمة النشامى الماضية ضمت 10 لاعبين من فريق الحسين، ويستعد سلامي حاليا لإعلان قائمة المنتخب لمواجهتي كوريا الجنوبية في العاشر من الشهر المقبل وسلطنة عمان في الخامس عشر من نفس الشهر.

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