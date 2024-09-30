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منافسة وندية في نصف نهائي طائرة الأولى اليوم

9/30/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغلف القوة والندية مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة التي تجري اليوم، عندما يلتقي المشارع مع فوعرا عند الساعة الخامسة، ويعقبها لقاء بسمان مع بيت إيدس عند الساعة السابعة، وتقام المباراتين في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، حيث يتأهل الفائزان إلى دوري الدرجة الممتازة للموسم المقبل، وإلى المباراة النهائية التي ستقام عند الساعة السابعة من يوم الخميس المقبل.
وشهدت مباريات الدور ربع النهائي من هذه المسابقة، فوز فوعرا على ضارا بنتيجة 3-0، بواقع 25-7، 25-14، و25-16، فيما فاز المشارع على مليح بنتيجة 3-0، بواقع 25-18، 25-14، و25-15، وفاز بسمان على وادي الأردن بنتيجة 3-0، بواقع 25-4، 25-3، و25-13، وفاز بيت ايدس على التعاون بنتيجة 3-0، بواقع 25-4، 25-3، و25-13.
وقال مسؤول نادي فوعرا محمد البدارنة: "إن فريقه يتطلع إلى الوصول لأول مرة إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، مبينا أن مباريات الدرجة الأولى تباينت فيها المستويات ما انعكس على المباريات"، مشيرا إلى أن فريقه استعد لهذه المباريات منذ فترة طويلة، مشيدا بأداء لاعبيه واجتهادهم ووصلوا إلى الدور قبل النهائي بالعلامة الكاملة ومن دون أي خسارة، ويتطلع إلى التتويج باللقب.

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