منافسة وندية في نصف نهائي طائرة الأولى اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغلف القوة والندية مباريات
الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة التي تجري اليوم، عندما يلتقي المشارع مع فوعرا عند الساعة الخامسة، ويعقبها لقاء بسمان مع بيت إيدس عند الساعة السابعة، وتقام المباراتين في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، حيث يتأهل الفائزان إلى دوري الدرجة الممتازة للموسم المقبل، وإلى المباراة النهائية التي ستقام عند الساعة السابعة من يوم الخميس المقبل.
وشهدت مباريات الدور ربع النهائي من هذه المسابقة، فوز فوعرا على ضارا بنتيجة 3-0، بواقع 25-7، 25-14، و25-16، فيما فاز المشارع على مليح بنتيجة 3-0، بواقع 25-18، 25-14، و25-15، وفاز بسمان على وادي الأردن بنتيجة 3-0، بواقع 25-4، 25-3، و25-13، وفاز بيت ايدس على التعاون بنتيجة 3-0، بواقع 25-4، 25-3، و25-13.
وقال مسؤول نادي فوعرا محمد البدارنة: "إن فريقه يتطلع إلى الوصول لأول مرة إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، مبينا أن مباريات الدرجة الأولى تباينت فيها المستويات ما انعكس على المباريات"، مشيرا إلى أن فريقه استعد لهذه المباريات منذ فترة طويلة، مشيدا بأداء لاعبيه واجتهادهم ووصلوا إلى الدور قبل النهائي بالعلامة الكاملة ومن دون أي خسارة، ويتطلع إلى التتويج باللقب.
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