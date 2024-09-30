4 نجوم عالقون في كشوفات دوقرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف نجوم الكرة الأردنية ركان الخالدي، سعيد مرجان، عمر الصوالحة ومحمد زياد، عن صعوبات تعترض طريقهم في اللعب مجددا في هذا الموسم الكروي، بعد أن وجدا أنفسهم عالقين في كشوفات فريق دوقرا، الذي عاقبه اتحاد الكرة بالهبوط إلى الدرجة الثالثة، على خلفية قضيته المعروفة مع نادي جرش.
الخالدي ومرجان وعدد آخر من اللاعبين، لعبوا في صفوف دوقرا، خلال منافسات دوري الدرجة الثانية، ونجحوا في مساعدة الفريق على تحقيق نتائج لافتة، لولا قضية جرش التي تسببت في قرار بهبوط الفريق للدرجة الثالثة، ولكن الفريق لم يشارك في دوري الثالثة.
اللاعبون وبعد قرار هبوط دوقرا، أرادوا اللعب في ناد آخر، بعد عروض عدة، ولكنهم اصطدموا عند سؤال اتحاد الكرة، أنهم عالقين في كشوفات نادي دوقرا، ولا بد من مغادرة الكشوفات ليتمكنوا من اللعب في فريق آخر.
الخالدي وفي تصريح لـ"الغد"، أشار إلى أنه أرهق وهو يحاول الاتصال باتحاد الكرة لمعرفة الخطوة التالية، من دون أن يحصل على جواب شاف، حيث قيل له: "إنه يتوجب عليه انتظار قرار لجنة أوضاع اللاعبين لحسم الأمور، ومعرفة فيما إذا كان بإمكانه الانتقال لفريق آخر في هذا الموسم أم لا".
وأضاف الخالدي: "ما نعرفه أنه وفي مثل حالة دوقرا الهابط للدرجة الثالثة، فإن اللاعبين محررون تلقائيا، ولكن اتحاد الكرة لم يوضح لنا الصورة، وأبلغنا أحد الأشخاص في الاتحاد أنه يفترض انتظار قرار من لجنة أوضاع اللاعبين التي لا نعرف متى تجتمع.
وناشد الخالدي المعنيين في هذا الموضوع، ضرورة الإسراع في توضيح الخطوات، حتى يتمكن وزملاؤه من اللحاق بالموسم الكروي الحالي، كاشفا النقاب عن اتفاقه على اللعب في أحد الأندية، وحصل على عقد، وبالتالي ضرورة حل مشكلته.
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