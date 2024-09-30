4 نجوم عالقون في كشوفات دوقرا

MENAFN - Alghad Newspaper) كشف نجوم الكرة الأردنية ركان الخالدي، سعيد مرجان، عمر الصوالحة ومحمد زياد، عن صعوبات تعترض طريقهم في اللعب مجددا في هذا الموسم الكروي، بعد أن وجدا أنفسهم عالقين في كشوفات فريق دوقرا، الذي عاقبه اتحاد الكرة بالهبوط إلى الدرجة الثالثة، على خلفية قضيته المعروفة مع نادي جرش.



الخالدي ومرجان وعدد آخر من اللاعبين، لعبوا في صفوف دوقرا، خلال منافسات دوري الدرجة الثانية، ونجحوا في مساعدة الفريق على تحقيق نتائج لافتة، لولا قضية جرش التي تسببت في قرار بهبوط الفريق للدرجة الثالثة، ولكن الفريق لم يشارك في دوري الثالثة.



اللاعبون وبعد قرار هبوط دوقرا، أرادوا اللعب في ناد آخر، بعد عروض عدة، ولكنهم اصطدموا عند سؤال اتحاد الكرة، أنهم عالقين في كشوفات نادي دوقرا، ولا بد من مغادرة الكشوفات ليتمكنوا من اللعب في فريق آخر.



الخالدي وفي تصريح لـ"الغد"، أشار إلى أنه أرهق وهو يحاول الاتصال باتحاد الكرة لمعرفة الخطوة التالية، من دون أن يحصل على جواب شاف، حيث قيل له: "إنه يتوجب عليه انتظار قرار لجنة أوضاع اللاعبين لحسم الأمور، ومعرفة فيما إذا كان بإمكانه الانتقال لفريق آخر في هذا الموسم أم لا".



وأضاف الخالدي: "ما نعرفه أنه وفي مثل حالة دوقرا الهابط للدرجة الثالثة، فإن اللاعبين محررون تلقائيا، ولكن اتحاد الكرة لم يوضح لنا الصورة، وأبلغنا أحد الأشخاص في الاتحاد أنه يفترض انتظار قرار من لجنة أوضاع اللاعبين التي لا نعرف متى تجتمع.



وناشد الخالدي المعنيين في هذا الموضوع، ضرورة الإسراع في توضيح الخطوات، حتى يتمكن وزملاؤه من اللحاق بالموسم الكروي الحالي، كاشفا النقاب عن اتفاقه على اللعب في أحد الأندية، وحصل على عقد، وبالتالي ضرورة حل مشكلته.