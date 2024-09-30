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الاتحاد يطمح بـالثنائية والأرثوذكسي ينشد الظفر باللقب الأول

9/30/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يسدل الستار عن الموسم الكروي النسوي 2024، بمواجهة نهائي كأس الأردن بنسخته الثالثة، والتي تجمع الاتحاد والأرثوذكسي اليوم عند الساعة السادسة مساء، على ملعب البولو 1 في مدينة الحسين للشباب.
ويتطلع الاتحاد إلى الظفر بالثنائية المحلية، بعد تتويجه بلقب دوري المحترفات الشهر الماضي، والحصول على لقب كأس الأردن للمرة الأولى في تاريخه، بعد مشاركة وحيدة سابقة في العام 2022، حصل من خلالها على الوصافة.
وبدوره، يتطلع الأرثوذكسي إلى الحصول على أول لقب له على صعيد الكرة النسوية، بعد مشاركات عديدة سابقة ببطولتي الدوري والكأس، وخارجية متمثلة بغرب آسيا، وكأس الأندية الأردنية السعودية، لم ينجح في أي منها الصعود لمنصة التتويج.
وتقام عند التوقيت ذاته، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب البولو 2، والتي تجمع فريقي النصر وعمان اف سي.
وتشير تعليمات اتحاد الكرة إلى أنه وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة، اللجوء لركلات الترجيح مباشرة، لحسم مسألة الفائز باللقب، أو الحاصل على المركز الثالث في المباراة الثانية.
الاتحاد × الأرثوذكسي
يدخل الاتحاد اللقاء وعينه على إضافة لقب جديد إلى خزائنه، بعد أن ظفر بلقب الدوري الثاني على التوالي مؤخرا، إلى جانب تتويجه بلقب الأندية النسوية الأردنية السعودية العام الماضي، وحصوله أيضا على لقب دوري الدرجة الأولى في أول مشاركة له بالعام 2021.
ويأمل الاتحاد في تعويض الخروج المبكر من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات، والتي أقيمت مجرياتها خلال شهر آب (أغسطس) الماضي في محافظة الزرقاء، بعد فوزه في المباراة الأولى على ليون سيتي سايلرز السنغافوري بخماسية نظيفة، وخسارته في اللقاء الثاني على يد أوديشا الهندي بهدفين لهدف، ليفقد فرصة بلوغ دور المجموعات للنسخة الأولى من البطولة القارية.
وبلغ الاتحاد المشهد الختامي بعد فوزه على النصر بهدفين نظيفين، علما أنه تصدر مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على الحسين إربد بخماسية نظيفة، فيما تعادل مع الأرثوذكسي بهدفين لمثلهما في الدور الأول.
وتحدث المدير الفني لفريق الاتحاد خالد الحربان لـ"الغد"، أن فريقه حقق الهدف المنشود بالحصول على لقب الدوري بالفوز في جميع المباريات، موضحا أن الجهد المميز الذي بذله مجلس إدارة النادي وراء وصول الفريق لمراحل متقدمة.
ولفت الحربان إلى أن خوض 3 مباريات خلال أسبوع واحد، جعل الفريق يبذل مجهودا بدنيا كبيرا، عكس الفريق المنافس الذي خضع لفترة راحة أفضل، مؤكدا أن هذا الأمر ليس عذرا، وأن الفريق جاهز لتحقيق البطولة.
وأضاف: "أظهر الأرثوذكسي تحسنا ملحوظا في الفترة الماضية، ويملك مجموعة كبيرة من اللاعبات المميزات، وسيكون منافسا صعبا لنا، ونأمل في أن تكون المباراة تنافسية وتليق بحجم تطور الكرة النسوية الأردنية".
ويعتمد الحربان في تشكيلته الأساسية على كل من: شرين الشلبي، العنود غازي، حورية عفاق، تقى غازي، لينا الصاحب، زينب قندوسي، زينة حازم، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج وبن زيان فاطمة.
وعلى الطرف المقابل، يمني الأرثوذكسي النفس في مواصلة النتائج الإيجابية والعروض الفنية المميزة مؤخرا، ومحاولة خطف لقب يؤكد من خلاله تطور مستوى الفريق تحت قيادة المدرب سالم القرا.
وتأهل الأرثوذكسي للمباراة النهائية بعد تخطيه عمان اف سي بثنائية بيضاء في المربع الذهبي، بعد أن فاز على الحسين بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل مع الاتحاد بهدفين لمثلهما في دور المجموعات.
وأشار القرا في حديثه لـ"الغد"، إلى أن فريقه استعاد توازنه بعد ختام بطولة الدوري، نتيجة إصرار وعزيمة اللاعبات لتعويض البداية غير الموفقة خلال الموسم، لظروف مختلفة أبرزها مغادرة عناصر أساسية بالفريق خارج البلاد.
وبين القرا أن الفريق يتسلح بالعزيمة والروح العالية من أجل تعويض فقدان المنافسة المنافسة على لقب الدوري بصورة مبكرة، مؤكدا أن المواجهة التي جمعته مع الاتحاد في الدور الأول، كانت بمثابة النهائي المبكر.
وتابع: "المباريات النهائية لها طابع خاص، وفرصتنا مثالية لإثبات أن الأرثوذكسي فريق كبير ومنافس قوي على بطولات المحترفين، ونأمل في تحقيق أول لقب للنادي عبر بوابة الكأس".
ويعول القرا في خياراته الأساسية على كل: من فوستينا نامكواي، نور زوقش، سلوى خليل، نور المشايخ، شذى سهاونة، لوجين البطوش، تسنيم أبو الرب، نيومي أنيما، ميرا عطاري، صوفيا حداد ورحمة جافارو.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق شباب الأردن حامل لقب النسخة الأولى في العام 2019، فيما تم إلغاء البطولة في العامين 2020 و2021 بسبب جائحة "كورونا"، قبل أن يحصل الأهلي على لقب النسخة الثانية في العام 2022، فيما لم تقام العام الماضي بسبب استضافة بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية بدلا منها.
وحققت لاعبة الاتحاد الحالية روزبهان فريج، لقب الكأس في النسختين الماضيتين، حيث مثلت شباب الأردن في العام 2019، وثم الأهلي في العام 2022، الأمر ذاته ينطبق على منافستها لاعبة الأرثوذكسي نور زوقش، والتي زاملتها بالفريقين.

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