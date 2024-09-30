الاتحاد يطمح بـالثنائية والأرثوذكسي ينشد الظفر باللقب الأول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يسدل الستار عن الموسم الكروي النسوي 2024، بمواجهة نهائي كأس الأردن بنسخته الثالثة، والتي تجمع الاتحاد والأرثوذكسي اليوم عند الساعة السادسة مساء، على ملعب البولو 1 في مدينة الحسين للشباب.
ويتطلع الاتحاد إلى الظفر بالثنائية المحلية، بعد تتويجه بلقب دوري المحترفات الشهر الماضي، والحصول على لقب كأس الأردن للمرة الأولى في تاريخه، بعد مشاركة وحيدة سابقة في العام 2022، حصل من خلالها على الوصافة.
وبدوره، يتطلع الأرثوذكسي إلى الحصول على أول لقب له على صعيد الكرة النسوية، بعد مشاركات عديدة سابقة ببطولتي الدوري
والكأس، وخارجية متمثلة بغرب آسيا، وكأس الأندية الأردنية السعودية، لم ينجح في أي منها الصعود لمنصة التتويج.
وتقام عند التوقيت ذاته، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب البولو 2، والتي تجمع فريقي النصر وعمان اف سي.
وتشير تعليمات اتحاد الكرة إلى أنه وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة، اللجوء لركلات الترجيح مباشرة، لحسم مسألة الفائز باللقب، أو الحاصل على المركز الثالث في المباراة الثانية.
الاتحاد × الأرثوذكسي
يدخل الاتحاد اللقاء وعينه على إضافة لقب جديد إلى خزائنه، بعد أن ظفر بلقب الدوري الثاني على التوالي مؤخرا، إلى جانب تتويجه بلقب الأندية النسوية الأردنية السعودية العام الماضي، وحصوله أيضا على لقب دوري الدرجة الأولى في أول مشاركة له بالعام 2021.
ويأمل الاتحاد في تعويض الخروج المبكر من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا للسيدات، والتي أقيمت مجرياتها خلال شهر آب (أغسطس) الماضي في محافظة الزرقاء، بعد فوزه في المباراة الأولى على ليون سيتي سايلرز السنغافوري بخماسية نظيفة، وخسارته في اللقاء الثاني على يد أوديشا الهندي بهدفين لهدف، ليفقد فرصة بلوغ دور المجموعات للنسخة الأولى من البطولة القارية.
وبلغ الاتحاد المشهد الختامي بعد فوزه على النصر بهدفين نظيفين، علما أنه تصدر مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على الحسين إربد بخماسية نظيفة، فيما تعادل مع الأرثوذكسي بهدفين لمثلهما في الدور الأول.
وتحدث المدير الفني لفريق الاتحاد خالد الحربان لـ"الغد"، أن فريقه حقق الهدف المنشود بالحصول على لقب الدوري بالفوز في جميع المباريات، موضحا أن الجهد المميز الذي بذله مجلس إدارة النادي وراء وصول الفريق لمراحل متقدمة.
ولفت الحربان إلى أن خوض 3 مباريات خلال أسبوع واحد، جعل الفريق يبذل مجهودا بدنيا كبيرا، عكس الفريق المنافس الذي خضع لفترة راحة أفضل، مؤكدا أن هذا الأمر ليس عذرا، وأن الفريق جاهز لتحقيق البطولة.
وأضاف: "أظهر الأرثوذكسي تحسنا ملحوظا في الفترة الماضية، ويملك مجموعة كبيرة من اللاعبات المميزات، وسيكون منافسا صعبا لنا، ونأمل في أن تكون المباراة تنافسية وتليق بحجم تطور الكرة النسوية الأردنية".
ويعتمد الحربان في تشكيلته الأساسية على كل من: شرين الشلبي، العنود غازي، حورية عفاق، تقى غازي، لينا الصاحب، زينب قندوسي، زينة حازم، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج وبن زيان فاطمة.
وعلى الطرف المقابل، يمني الأرثوذكسي النفس في مواصلة النتائج الإيجابية والعروض الفنية المميزة مؤخرا، ومحاولة خطف لقب يؤكد من خلاله تطور مستوى الفريق تحت قيادة المدرب سالم القرا.
وتأهل الأرثوذكسي للمباراة النهائية بعد تخطيه عمان اف سي بثنائية بيضاء في المربع الذهبي، بعد أن فاز على الحسين بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل مع الاتحاد بهدفين لمثلهما في دور المجموعات.
وأشار القرا في حديثه لـ"الغد"، إلى أن فريقه استعاد توازنه بعد ختام بطولة الدوري، نتيجة إصرار وعزيمة اللاعبات لتعويض البداية غير الموفقة خلال الموسم، لظروف مختلفة أبرزها مغادرة عناصر أساسية بالفريق خارج البلاد.
وبين القرا أن الفريق يتسلح بالعزيمة والروح العالية من أجل تعويض فقدان المنافسة المنافسة على لقب الدوري بصورة مبكرة، مؤكدا أن المواجهة التي جمعته مع الاتحاد في الدور الأول، كانت بمثابة النهائي المبكر.
وتابع: "المباريات النهائية لها طابع خاص، وفرصتنا مثالية لإثبات أن الأرثوذكسي فريق كبير ومنافس قوي على بطولات المحترفين، ونأمل في تحقيق أول لقب للنادي عبر بوابة الكأس".
ويعول القرا في خياراته الأساسية على كل: من فوستينا نامكواي، نور زوقش، سلوى خليل، نور المشايخ، شذى سهاونة، لوجين البطوش، تسنيم أبو الرب، نيومي أنيما، ميرا عطاري، صوفيا حداد ورحمة جافارو.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق شباب الأردن حامل لقب النسخة الأولى في العام 2019، فيما تم إلغاء البطولة في العامين 2020 و2021 بسبب جائحة "كورونا"، قبل أن يحصل الأهلي على لقب النسخة الثانية في العام 2022، فيما لم تقام العام الماضي بسبب استضافة بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية بدلا منها.
وحققت لاعبة الاتحاد الحالية روزبهان فريج، لقب الكأس في النسختين الماضيتين، حيث مثلت شباب الأردن في العام 2019، وثم الأهلي في العام 2022، الأمر ذاته ينطبق على منافستها لاعبة الأرثوذكسي نور زوقش، والتي زاملتها بالفريقين.
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