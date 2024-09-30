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العكش وعطا ينضمان للجبيهة.. دعوة خارجية للفحيص من جدة

9/30/2024 3:02:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد العميري تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
8 لاعبين في كشوفات الجبيهة
يواصل فريق نادي الجبيهة الأول للرجال بكرة السلة تحركاته لبناء فريق منافس في بطولة الدوري الممتاز، المزمع اقامته مع نهاية العام الحالي.
ووفقا لما أكده مدير الفريق حمادة اللوزي في معرض رده على استفسارات "الغد"، فقد انضم اللاعبان عبدالله العكش وعبدالله بني عطا إلى الفريق الأول للجبيهة، والذي يضم في صفوفه اللاعبين: هاني الفرج وأحمد حسونة وعمار البسطامي ويوسف العواملة وباسل أبو عبود وعمر أبو شريخ، بقيادة المدير الفني محمد حمدان.
دعوة خارجية لشباب الفحيص
تلقى نادي شباب الفحيص، دعوة شفهية للمشاركة في بطولة دولية ودية تستضيفها مدينة جدة السعودية أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وأكد رئيس النادي أيمن سماوي، انتظار النادي استلام دعوة رسمية من الجهة المنظمة للإطلاع على تفاصيل البطولة كافة والوقوف على مستوى الفرق المشاركة، تمهيدا لدراسة وتقييم المكتسبات الفنية العائدة على الفريق حال اتخاذ قرار المشاركة.
كما كشف سماوي عن ترقبهم لتأكيدات من اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، حول إقامة بطولة دوري السيدات في موعدها المقرر بالأجندة مع نهاية العام الحالي، على أن يسبقها إقامة معسكر خارجي للفريق، لرفع جاهزية اللاعبات.
"السلة" يرفض طلب الأرثوذكسي
علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، رفضت الاستجابة للطلب الذي حمله الكتاب الرسمي الموجه من إدارة النادي الأرثوذكسي مؤخرا، والمتمثل باختيار "صالة محايدة" ملعبا رئيسيا لاحتضان مباريات الفريقين في بطولة دوري الفئات العمرية للناشئات.
ويأتي رفض "مؤقتة السلة" لطلب الأرثوذكسي، للتأكيد على ضرورة تعزيز روابط الصداقة والتقارب بين الفرق ومنعا لاعتماد هذا الطلب نهجا تسير عليه الأندية عند نشوب أي خلاف بينها، خصوصا وأن "نسور عبدون" سبق له اللعب مؤخرا في بطولة أكاديمية باور الدولية التي استضافتها صالة الفحيص، وتواجها معا على اللقب، ما يؤكد أن الطلب غير منطقي ولا توجد له مبرراته.
وزير الشباب يبارك الإنجاز العربي
بارك وزير الشباب م. يزن الشديفات، الإنجاز الأخير الذي حققه نادي شباب الفحيص بإحرازه لقب بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة للمرة الأولى في تاريخ النادي، إلى جانب كونه اللقب الأول على مستوى كرة السلة الأردنية النسوية عامة.
ووجه الوزير كتابا رسميا إلى رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي، مباركا الإنجاز المتحقق واهتمام النادي في تطوير لعبة كرة السلة الأردنية.
وجاء في نص الكتاب: "نبتهج بهذا الفوز واللقب الذي ساهم برفع راية الوطن خفاقة، نأمل منكم تقديم المزيد من العطاء وشق الطريق نحو الفوز بالبطولات العربية والعالمية، مستمدين قوتنا وإرادتنا وعزيمتنا من عميد الشباب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله وأعز ملكه".
اعتذار مؤقت لـ "سيدات الأهلي"
أكد رئيس نشاط كرة السلة ونائب رئيس النادي الأهلي، سعيد نظمي السعيد، أن رؤية النادي في الاستثمار بقطاع السيدات، تفرض عليه المشاركة في بطولة الدوري المحلي – حال إقامتها - بعد نحو ثلاث سنوات من اليوم، وذلك في إطار انتهاج النادي لسياسة التدرج في تمثيل لاعباته لفرق النادي على صعيد الفئات العمرية.
ويشارك الأهلي في دوري الناشئات تحت 14 عاما، حيث يتطلع للحفاظ على لاعباته وخلق حالة من الإنتماء لديهن، للتدرج في اللعب مع فرق "الليث الأبيض"، لبلوغ مرحلة عالية من الانسجام تمكنهن من المنافسة في بطولة السيدات، بعيدا عن سياسة تبني اللاعبات الجاهزات وإرهاق خزينته.
الدويري يحقق فوزه الثاني مع دبي
حقق فريق دبي لكرة السلة، والذي يلعب له لاعب ارتكاز المنتخب الوطني الأول أحمد الدويري، فوزه الثاني تواليا في بطولة رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، والتي تعد جولة تأهيل للدوري الأوروبي لكرة السلة، ثاني أكبر وأهم دوري لكرة السلة للمحترفين بعد دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للمحترفين في أميركا الشمالية "إن بي إيه".
وفاز دبي في مباراته الأولى على فريق ريد ستار الصربي (86-84)، قبل أن يسجل الدويري 9 نقاط و6 متابعات و3 تمريرات حاسمة وبلوك شوت، ساهمت بفوز فريقه الأول خارج ملعبه على فريق سيديفيتا أوليمبيا السلوفيني بنتيجة (92-84).
ويخوض الدويري مباراته الثالثة مع فريقه دبي على ملعبه "كوكا كولا أرينا"، يوم السبت 5 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بمواجهة فريق ميجا إم آي إس الصربي.
فتح باب التسجيل لـ "أولد تايمرز"
أعلن اللاعب الأسبق والمدرب الوطني، فيصل النسور، فتح باب التسجيل للموسم الثاني عشر من بطولة "أولد تايمرز"، دون الإفصاح عن الفترة الزمنية لإقامة البطولة، والتي تحظى بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة المعتزلين وعدد من عشاقها.

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