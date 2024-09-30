العكش وعطا ينضمان للجبيهة.. دعوة خارجية للفحيص من جدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد العميري
تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
8 لاعبين في كشوفات الجبيهة
يواصل فريق نادي الجبيهة الأول للرجال بكرة السلة تحركاته لبناء فريق منافس في بطولة الدوري
الممتاز، المزمع اقامته مع نهاية العام الحالي.
ووفقا لما أكده مدير الفريق حمادة اللوزي في معرض
رده على استفسارات "الغد"، فقد انضم اللاعبان عبدالله العكش وعبدالله بني عطا إلى الفريق الأول للجبيهة، والذي يضم في صفوفه اللاعبين: هاني الفرج وأحمد حسونة وعمار البسطامي ويوسف العواملة وباسل أبو عبود وعمر أبو شريخ، بقيادة المدير الفني محمد حمدان.
دعوة خارجية لشباب الفحيص
تلقى نادي شباب الفحيص، دعوة شفهية للمشاركة في بطولة دولية ودية تستضيفها مدينة جدة السعودية أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وأكد رئيس النادي أيمن سماوي، انتظار النادي استلام دعوة رسمية من الجهة المنظمة للإطلاع على تفاصيل البطولة كافة والوقوف على مستوى الفرق المشاركة، تمهيدا لدراسة وتقييم المكتسبات الفنية العائدة على الفريق حال اتخاذ قرار المشاركة.
كما كشف سماوي عن ترقبهم لتأكيدات من اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، حول إقامة بطولة دوري السيدات في موعدها المقرر بالأجندة مع نهاية العام الحالي، على أن يسبقها إقامة معسكر خارجي للفريق، لرفع جاهزية اللاعبات.
"السلة" يرفض طلب الأرثوذكسي
علمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، رفضت الاستجابة للطلب الذي حمله الكتاب الرسمي الموجه من إدارة النادي الأرثوذكسي مؤخرا، والمتمثل باختيار "صالة محايدة" ملعبا رئيسيا لاحتضان مباريات الفريقين في بطولة دوري الفئات العمرية للناشئات.
ويأتي رفض "مؤقتة السلة" لطلب الأرثوذكسي، للتأكيد على ضرورة تعزيز روابط الصداقة والتقارب بين الفرق ومنعا لاعتماد هذا الطلب نهجا تسير عليه الأندية عند نشوب أي خلاف بينها، خصوصا وأن "نسور عبدون" سبق له اللعب مؤخرا في بطولة أكاديمية باور الدولية التي استضافتها صالة الفحيص، وتواجها معا على اللقب، ما يؤكد أن الطلب غير منطقي ولا توجد له مبرراته.
وزير الشباب يبارك الإنجاز العربي
بارك وزير الشباب م. يزن الشديفات، الإنجاز الأخير الذي حققه نادي شباب الفحيص بإحرازه لقب بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة للمرة الأولى في تاريخ النادي، إلى جانب كونه اللقب الأول على مستوى كرة السلة الأردنية النسوية عامة.
ووجه الوزير كتابا رسميا إلى رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي، مباركا الإنجاز المتحقق واهتمام النادي في تطوير لعبة كرة السلة الأردنية.
وجاء في نص الكتاب: "نبتهج بهذا الفوز واللقب الذي ساهم برفع راية الوطن خفاقة، نأمل منكم تقديم المزيد من العطاء وشق الطريق نحو الفوز بالبطولات العربية والعالمية، مستمدين قوتنا وإرادتنا وعزيمتنا من عميد الشباب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله وأعز ملكه".
اعتذار مؤقت لـ "سيدات الأهلي"
أكد رئيس نشاط كرة السلة ونائب رئيس النادي الأهلي، سعيد نظمي السعيد، أن رؤية النادي في الاستثمار بقطاع السيدات، تفرض عليه المشاركة في بطولة الدوري المحلي – حال إقامتها - بعد نحو ثلاث سنوات من اليوم، وذلك في إطار انتهاج النادي لسياسة التدرج في تمثيل لاعباته لفرق النادي على صعيد الفئات العمرية.
ويشارك الأهلي في دوري الناشئات تحت 14 عاما، حيث يتطلع للحفاظ على لاعباته وخلق حالة من الإنتماء لديهن، للتدرج في اللعب مع فرق "الليث الأبيض"، لبلوغ مرحلة عالية من الانسجام تمكنهن من المنافسة في بطولة السيدات، بعيدا عن سياسة تبني اللاعبات الجاهزات وإرهاق خزينته.
الدويري يحقق فوزه الثاني مع دبي
حقق فريق دبي لكرة السلة، والذي يلعب له لاعب ارتكاز المنتخب الوطني الأول أحمد الدويري، فوزه الثاني تواليا في بطولة رابطة كرة السلة لدول البحر الأدرياتيكي، والتي تعد جولة تأهيل للدوري الأوروبي لكرة السلة، ثاني أكبر وأهم دوري لكرة السلة للمحترفين بعد دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للمحترفين في أميركا الشمالية "إن بي إيه".
وفاز دبي في مباراته الأولى على فريق ريد ستار الصربي (86-84)، قبل أن يسجل الدويري 9 نقاط و6 متابعات و3 تمريرات حاسمة وبلوك شوت، ساهمت بفوز فريقه الأول خارج ملعبه على فريق سيديفيتا أوليمبيا السلوفيني بنتيجة (92-84).
ويخوض الدويري مباراته الثالثة مع فريقه دبي على ملعبه "كوكا كولا أرينا"، يوم السبت 5 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، بمواجهة فريق ميجا إم آي إس الصربي.
فتح باب التسجيل لـ "أولد تايمرز"
أعلن اللاعب الأسبق والمدرب الوطني، فيصل النسور، فتح باب التسجيل للموسم الثاني عشر من بطولة "أولد تايمرز"، دون الإفصاح عن الفترة الزمنية لإقامة البطولة، والتي تحظى بمشاركة نخبة من نجوم اللعبة المعتزلين وعدد من عشاقها.
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