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منتخب ناشئي التايكواندو يبدأ مشواره في بطولة العالم اليوم

9/30/2024 3:02:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب يعول اتحاد التايكواندو، على المنتخب الوطني للناشئين والناشئات لتحقيق نتائج لافتة في بطولة العالم، التي تنطلق اليوم في كوريا الجنوبية، حيث يرنو لاعبو ولاعبات المنتخب لمواصلة حصد الإنجازات التي اعتادت عليها التايكواندو الأردنية في كبرى المحافل.
وأنهى لاعبو المنتخب الوطني للناشئين تدريباتهم، التي استمرت لأسبوع في كوريا الجنوبية، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، حيث يتطلع اللاعبون لاعتلاء منصة التتويج، ووضع بصمة جديدة، في تاريخ التايكواندو بفئة الناشئين، حيث يضم المنتخب الوطني لاعبين ولاعبات يتمتعون بمستويات فنية جيدة.
وكانت آخر إنجازات المنتخب الوطني للناشئين، إحرازه 13 ميدالية ملونة في بطولة كوريا الدولية (عيار نجمتين)، بقيادة المدربين محمد العساف، أيمن الحسامي وأحمد الزامل.
وكان شارك في بطولة العالم "عيار 7 نجمات"، التي أقيمت في صوفيا العام 2022 من لاعبي المنتخب الوطني الحالي للناشئين والناشئات كل من: فهد زهران، محمد العساف، ليان الرواشدة، لانا الدباس، ميسر الدهامشة، رزان الرواشدة، سدين حمزة، جعفر الداود، وفادية خرفان. ووفقا للبرنامج الزمني لبطولة العالم يلعب اليوم ريان العجارمة في وزن تحت 63 كغم، فاديا خرفان في وزن تحت 59 كغم، ويلعب يوم غد ينال أشرف في وزن فوق 78 كغم، عماد الجرس في وزن تحت 45 كغم، ميار ناصر في وزن فوق 68 كغم، وليان الرواشدة في وزن تحت 46 كغم.
في حين يلعب بعد غد، جعفر الداوود وزن تحت 51 كغم، رازان الرواشدة وزن تحت 63 كغم، ويلعب الجمعة فهد زهران في وزن تحت 48 كغم، لانا الدباس في تحت 49 كغم، تمارا السواعير في وزن تحت 44 كغم، ويلعب السبت أسيد نافع في وزن تحت 78 كغم، زيد الحروب في وزن تحت 73 كغم، ميسر الدهامشة في وزن تحت 68 كغم، سدين حمزة في وزن تحت 42 كغم، ويختتم المنتخب مشاركته في البطولة يوم الأحد، حيث يلعب محمود يوسف في وزن 59 كغم، محمد العساف في وزن تحت 68 كغم، وزينب بصيلة في وزن تحت 55 كغم.
من جهة أخرى، شارك أمين السر والناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات يوم أمس عبر تقنية الفيديو "الزوم" في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للتايكواندو، للاطلاع على آخر المستجدات على خطة الاتحاد للعام المقبل، من بطولات عالمية وقارية، وآخر مستجدات القانون.

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