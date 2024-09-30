منتخب ناشئي التايكواندو يبدأ مشواره في بطولة العالم اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
يعول اتحاد التايكواندو، على المنتخب الوطني للناشئين والناشئات لتحقيق نتائج لافتة في بطولة العالم، التي تنطلق اليوم في كوريا الجنوبية، حيث يرنو لاعبو ولاعبات المنتخب لمواصلة حصد الإنجازات التي اعتادت عليها التايكواندو الأردنية في كبرى المحافل.
وأنهى لاعبو المنتخب الوطني للناشئين تدريباتهم، التي استمرت لأسبوع في كوريا الجنوبية، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، حيث يتطلع اللاعبون لاعتلاء منصة التتويج، ووضع بصمة جديدة، في تاريخ التايكواندو بفئة الناشئين، حيث يضم المنتخب الوطني لاعبين ولاعبات يتمتعون بمستويات فنية جيدة.
وكانت آخر إنجازات المنتخب الوطني للناشئين، إحرازه 13 ميدالية ملونة في بطولة كوريا الدولية (عيار نجمتين)، بقيادة المدربين محمد العساف، أيمن الحسامي وأحمد الزامل.
وكان شارك في بطولة العالم "عيار 7 نجمات"، التي أقيمت في صوفيا العام 2022 من لاعبي المنتخب الوطني الحالي للناشئين والناشئات كل من: فهد زهران، محمد العساف، ليان الرواشدة، لانا الدباس، ميسر الدهامشة، رزان الرواشدة، سدين حمزة، جعفر الداود، وفادية خرفان. ووفقا للبرنامج الزمني لبطولة العالم يلعب اليوم ريان العجارمة في وزن تحت 63 كغم، فاديا خرفان في وزن تحت 59 كغم، ويلعب يوم غد ينال أشرف في وزن فوق 78 كغم، عماد الجرس في وزن تحت 45 كغم، ميار ناصر في وزن فوق 68 كغم، وليان الرواشدة في وزن تحت 46 كغم.
في حين يلعب بعد غد، جعفر الداوود وزن تحت 51 كغم، رازان الرواشدة وزن تحت 63 كغم، ويلعب الجمعة فهد زهران في وزن تحت 48 كغم، لانا الدباس في تحت 49 كغم، تمارا السواعير في وزن تحت 44 كغم، ويلعب السبت أسيد نافع في وزن تحت 78 كغم، زيد الحروب في وزن تحت 73 كغم، ميسر الدهامشة في وزن تحت 68 كغم، سدين حمزة في وزن تحت 42 كغم، ويختتم المنتخب مشاركته في البطولة يوم الأحد، حيث يلعب محمود يوسف في وزن 59 كغم، محمد العساف في وزن تحت 68 كغم، وزينب بصيلة في وزن تحت 55 كغم.
من جهة أخرى، شارك أمين السر والناطق الاعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات يوم أمس عبر تقنية الفيديو "الزوم" في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للتايكواندو، للاطلاع على آخر المستجدات على خطة الاتحاد للعام المقبل، من بطولات عالمية وقارية، وآخر مستجدات القانون.
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