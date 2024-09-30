15 سائقا يشاركون في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 15 سائقا من الأردن، الكويت ولبنان في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل من محطة المناصير على الطريق الصحراوي، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة زين الأردن.
ومراحل الرالي 4، هي: القطرانة 1و2، وسلطاني 1و2، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 162.04 كم منها 78.84 كم مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي.
ووفقا للتعليمات التكميلية للرالي تقام غدا عملية التدقيق الإداري، وإصدار دليل المسار في الأردنية لرياضة السيارات، كما تجري عملية الفحص الفني في نادي السيارات الملكي - موقف مركز التدريب، وسيتدرب السائقون على المسار بعد غد، كما يعقد في اليوم ذاته اجتماع لجنة الحكام الأول، والإعلان عن المصرح لهم بالانطلاق، وترتيب الانطلاق.
وسيتم يوم الجمعة المقبل، فتح موقف الصيانة في محطة المناصير على الطريق الصحراوي، وإغلاق موقف الانطلاق في المكان نفسه.
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