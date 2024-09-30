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15 سائقا يشاركون في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات

9/30/2024 3:02:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 15 سائقا من الأردن، الكويت ولبنان في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن للراليات، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل من محطة المناصير على الطريق الصحراوي، بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات وبدعم من شركة زين الأردن.
ومراحل الرالي 4، هي: القطرانة 1و2، وسلطاني 1و2، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 162.04 كم منها 78.84 كم مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي.
ووفقا للتعليمات التكميلية للرالي تقام غدا عملية التدقيق الإداري، وإصدار دليل المسار في الأردنية لرياضة السيارات، كما تجري عملية الفحص الفني في نادي السيارات الملكي - موقف مركز التدريب، وسيتدرب السائقون على المسار بعد غد، كما يعقد في اليوم ذاته اجتماع لجنة الحكام الأول، والإعلان عن المصرح لهم بالانطلاق، وترتيب الانطلاق.
وسيتم يوم الجمعة المقبل، فتح موقف الصيانة في محطة المناصير على الطريق الصحراوي، وإغلاق موقف الانطلاق في المكان نفسه.

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