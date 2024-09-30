Tuesday, 01 October 2024 12:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وصفة موتا.. هل تعيد الحسين إربد للمسار الصحيح أمام الكويت؟

9/30/2024 3:02:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استنجد فريق الحسين إربد لكرة القدم، بمدربه القديم الجديد البرتغالي جواو موتا، لمنحه وصفة كروية آسيوية، قادرة على تصويب مسار الفريق في منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2، بعد أن ظل الفريق طريقه في المباراة الأولى أمام فريق شباب أهلي دبي التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-3، بعد عرض متواضع من جانب "الأصفر"، الذي قاده في تلك المباراة المدرب البرتغالي تياغو موتينهو.
ويأمل جمهور الحسين إربد، في أن يكون المدرب موتا الخبير بشؤون الفريق قادر على إعداد الوصفة الفنية القادرة على تحقيق الفوز على فريق الكويت الكويتي غدا على ستاد عمان، وبالتالي تعويض إخفاق موتينهو في الجولة الأولى التي أقيمت في دبي، وتسببت لاحقا في إقالة موتينهو، واستبداله بمواطنه موتا.
ويلتقي الحسين إربد فريق الكويت الكويتي، عند الساعة السابعة من مساء غد، على ستاد عمان الدولي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فريقي ناساف الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي، حيث يأمل جمهور الحسين في أن يكون نجوم الفريق في يومهم، وبالتالي تحقيق الفوز، لبدء رحلة البحث عن إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني من البطولة الآسيوية.
ودخل فريق الحسين إربد أمس، معسكرا مغلقا في عمان، حيث أجرى تدريبه على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، والمزروع بالعشب الطبيعي، بانتظار أن يجري اليوم تدريبه الأخير على ستاد عمان، في آخر "بروفات" اللقاء المرتقب.
وأكد نادي الحسين جاهزية لاعبيه لمباراة غد، حيث لا يوجد إصابات في صفوف اللاعبين، ناهيك ن عودة الروح والمعنويات، بعد الفوز الأخير على فريق السلط بدوري المحترفين، الأمر الذي ساهم في ترميم جراح الخسارة الثقيلة أمام شباب أهلي دبي، والتي رافقها ايضا عرضا فنيا متواضعا لا يليق بنجومية وخبرة لاعبي الحسين.
فريق الكويت من جانبه يجري اليوم تدريبه الأخير على ستاد عمان، حيث سيضع المدير الفني نيبوشا، اللمسات الأخيرة على التشكيلة، وخطة اللعب التي يتوقع أن تأتي ناجعة في ظل معرفة المدرب بالكرة الاردنية من خلال إشرافه على تدريب فريق الفيصلي خلال سنوات ماضية.
جمهور الحسين إربد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ثقته بقدرة لاعبيه على تصحيح المسار، كما عبر عن تفاؤله بتحقيق الفوز بوجود "الخبير" موتا الذي يعرف قدرات لاعبيه جيدا، ويعرف كيف يستنهض هممهم، بحثا عن الفوز، إلى جانب مقدرته على اختيار التشكيلة الأنسب، والقدرة ايضا على اجراء التبديلات وفق مجريات المباراة.

MENAFN30092024000072011014ID1108731053

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث