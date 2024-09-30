وصفة موتا.. هل تعيد الحسين إربد للمسار الصحيح أمام الكويت؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استنجد فريق الحسين إربد لكرة القدم، بمدربه القديم الجديد البرتغالي جواو موتا، لمنحه وصفة كروية آسيوية، قادرة على تصويب مسار الفريق في منافسات المجموعة الرابعة بدوري
أبطال آسيا 2، بعد أن ظل الفريق طريقه في المباراة الأولى أمام فريق شباب أهلي دبي التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-3، بعد عرض متواضع من جانب "الأصفر"، الذي قاده في تلك المباراة المدرب البرتغالي تياغو موتينهو.
ويأمل جمهور الحسين إربد، في أن يكون المدرب موتا الخبير بشؤون الفريق قادر على إعداد الوصفة الفنية القادرة على تحقيق الفوز على فريق الكويت الكويتي غدا على ستاد عمان، وبالتالي تعويض إخفاق موتينهو في الجولة الأولى التي أقيمت في دبي، وتسببت لاحقا في إقالة موتينهو، واستبداله بمواطنه موتا.
ويلتقي الحسين إربد فريق الكويت الكويتي، عند الساعة السابعة من مساء غد، على ستاد عمان الدولي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فريقي ناساف الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي، حيث يأمل جمهور الحسين في أن يكون نجوم الفريق في يومهم، وبالتالي تحقيق الفوز، لبدء رحلة البحث عن إحدى بطاقتي التأهل للدور الثاني من البطولة الآسيوية.
ودخل فريق الحسين إربد أمس، معسكرا مغلقا في عمان، حيث أجرى تدريبه على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، والمزروع بالعشب الطبيعي، بانتظار أن يجري اليوم تدريبه الأخير على ستاد عمان، في آخر "بروفات" اللقاء المرتقب.
وأكد نادي الحسين جاهزية لاعبيه لمباراة غد، حيث لا يوجد إصابات في صفوف اللاعبين، ناهيك ن عودة الروح والمعنويات، بعد الفوز الأخير على فريق السلط بدوري المحترفين، الأمر الذي ساهم في ترميم جراح الخسارة الثقيلة أمام شباب أهلي دبي، والتي رافقها ايضا عرضا فنيا متواضعا لا يليق بنجومية وخبرة لاعبي الحسين.
فريق الكويت من جانبه يجري اليوم تدريبه الأخير على ستاد عمان، حيث سيضع المدير الفني نيبوشا، اللمسات الأخيرة على التشكيلة، وخطة اللعب التي يتوقع أن تأتي ناجعة في ظل معرفة المدرب بالكرة الاردنية من خلال إشرافه على تدريب فريق الفيصلي خلال سنوات ماضية.
جمهور الحسين إربد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ثقته بقدرة لاعبيه على تصحيح المسار، كما عبر عن تفاؤله بتحقيق الفوز بوجود "الخبير" موتا الذي يعرف قدرات لاعبيه جيدا، ويعرف كيف يستنهض هممهم، بحثا عن الفوز، إلى جانب مقدرته على اختيار التشكيلة الأنسب، والقدرة ايضا على اجراء التبديلات وفق مجريات المباراة.
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