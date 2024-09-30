قاوم المرض بشراسة كما الاحتلال.. الموت يغيب الأديب الفلسطيني رشاد أبو شاور

وقد اندفع أبو شاور إلى الكتابة بغزارة وقوة منذ نهاية ستينيات القرن العشرين، ولم يتوقف عن العطاء على مدار العقود التالية، حتى رحيله الأخير يوم 28 سبتمبر/أيلول 2024، وقد تنوعت كتاباته بين القصة القصيرة والرواية والمقالة والمسرحية فكتب للكبار وللأطفال كما كتب في الفكر والسياسة والثقافة قريبا من فلسطين مؤمنا بحريتها وتحريرها رغم كل الخيبات.



أما مجموعاته القصصية فأشهرها المجموعات الآتية: ذكرى الأيام الماضية/1970، بيت أخضر ذو سقف قرميدي/1974، الأشجار لا تنمو على الدفاتر/1975، مهر البراري/1977، بيتزا من أجل ذكرى مريم/1981، حكاية الناس والحجارة/1989، الضحك في آخر الليل/1990، الموت غناء/2003. وذلك إضافة إلى رواياته المعروفة مثل: أيام الحرب والموت/1973، والبكاء على صدر الحبيب/1974، والعشاق/1978، والرب لم يسترح في اليوم السابع/1986، وله كتاب: آه يا بيروت/1983 وهو يومياته في حصار بيروت عام 1982. ومن كتبه الأخيرة كتاب: هكذا واجهت كورونا يوميات وحكايات/2022.



شعر و"قصة تعبوية"

القصة القصيرة في مثل هذا الحال أقرب إلى القصة "التعبوية" التي تدعو للمقاومة، وترصد صورا صريحة من اشتباكات الفدائيين مع العدو إذ يعبرون النهر في الأغوار ويقاومون بأرواحهم، غالبا يستشهدون بكل رضا وبهجة كأن الموت أمر اعتيادي ومطلوب. القصة هنا تعتمد اعتمادا صريحا على مادة الواقع المقاوم، وتستخدم الأسماء والأماكن والأحداث بشكل يقترب أحيانا من التسجيلية أو السرد "الوثائقي".





ويستكمل أبو شاور في المجموعة الثانية "بيت أخضر ذو سقف قرميدي" أجواء المجموعة الأولى، ومن الناحية الفنية نجد أكثر من قصة تنحو إلى التجريب عبر تقنيات التقطيع واللقطات السينمائية، والإفادة من لغة السيناريو ودمجها في العمل القصصي، كما في قصة "قبل سقوط المطر" التي تكثر فيها الملاحظات السينمائية التي تساعد على إحداث النقلات القصصية، وكذلك قصة "طوبى للموتى" التي تجمع بين إحباط أيلول والتقنيات السينمائية في قصة واحدة. كذلك نجد بدايات لتوظيف الموروث الشعبي والأغاني الشعبية وغناء اليرغول وما أشبه ذلك من ظواهر جديدة، تخفف من نبرة الخطاب السياسي لمصلحة مستويات متعددة من الخطاب الجمالي.



أما مجموعة "الأشجار لا تنمو على الدفاتر" فرغم صدورها في زمن قريب من المجموعة السابقة ورغم اشتراكها معها في بعض أجواء الموضوع الفلسطيني، فإنها تميزت بالتوسع والتنوع في الشخصيات والمناخات، ولم تعد محصورة في الفدائيين والمقاومين الذين شكلوا معظم شخصيات المجموعتين الأولى والثانية.



ونجد أيضا محاولة تجريبية لتوظيف التراث العربي والإسلامي عبر استحضار شخصيات تراثية دالة، وغالبا ما يرد هذا التوظيف في محاولات لفهم الحاضر في ضوء تجارب الماضي، وأحيانا كخيار رمزي يعالج الحاضر الذي لا يستطيع القاص محاكمته بصراحة أو وضوح. نجد هذا التوجه في قصة "الذي مات عند قمة الجبل" التي تستعيد احتلال المغول للعالم الإسلامي وتركز على بلاد خوارزم وقائدها أو أميرها جلال الدين شاه ومقاومته للمغول، وقصة "اغتيال أبي الطيب المتنبي" وقصة "عكا والإمبراطور" التي أهداها إلى غسان كنفاني ورسم فيها مشهدا قصصيا مكثفا لهزيمة عكا لنابليون بونابرت وتقهقره عند أسوارها. وهناك قصة أخرى هي قصة "العصي والعيدان" عبر فيها عن فكرة الوحدة العربية، معتمدا على القصة التراثية التي عرض فيها الأب العجوز حزمة العصي على أبنائه، ليحاول كل منهم منفردا أن يكسرها فما استطاعوا ذلك إلا حين تعاونوا فكسروها مجتمعين، كل ذلك ليفهموا المبدأ القائل إن "الوحدة قوة والتفرق ضعف". هذا النفس التراثي موظف هنا لتوسيع التعبير الفلسطيني وتعميقه ضمن الهدف الثوري الملتزم عند رشاد أبو شاور.



وأما مجموعة "مهر البراري" ففيها خيوط متنوعة ضمن التعبير الفلسطيني، منها الخط المقاوم بالمعنى الصريح، أي القصص المرتبطة بالمقاتلين والفدائيين وأجوائهم في الأردن ولبنان إلى ظهور قصص قصيرة تعكس عالم المثقفين وأجوائهم، من مثل قصص: "العري تحت المطر"، و"هل تحب رحمانوف". وهناك قصة اجتماعية هي "جريمة شرف" تعكس الموضوع الاجتماعي في المخيم من خلال مقتل الفتاة مريم التي غرّر بها المعلم وتركها لمصيرها الدامي على أيدي إخوتها.

وهناك القصة التي سميت المجموعة باسمها "مهر البراري" وهي تعيد استخدام رمز الخيول مما استخدمه غسان كنفاني وغيره بصور وتنويعات شتى، فالمهر هنا عربي أصيل وأما الرجل الذي اشتراه فيريد أن يحوله للحرث والعمل، لكنه يأبى التحول إلى الوظيفة الجديدة، ويتمكن في النهاية من الهرب إلى حريته، لأنه خلق للبرية والحرية والانطلاق. كأنه معادل للمقاتل وللفدائي الذي لم يخلق لأي أعمال غير الحرية والمعركة، وهو لا يتقن غيرها فلا سبيل إلى ترويضه وتعديل سلوكه ليناسب الأحوال الجديدة.



الأدب والتجريب

ولا تظهر نغمة الألم والمراجعة الحزينة نوعا ما إلا مع مجموعة "بيتزا من أجل ذكرى مريم" حيث النظرة المتألمة إلى الماضي، وإذا "فلسطين" لم تتحرر بعد، بل غدت أبعد مما كانت، فما الذي يفعله من حاولوا ذلك وبذلوا من أجله كل شيء؟ الشخصيات هنا تراجع نفسها، وتبتعد تدريجيا عن الروح المتفائلة التي شاعت سابقا، وتنتقل من قصة "الأجوبة" إلى قصة "الأسئلة".





ونلاحظ ميلا إلى التجريب في قصة "الرعب" من خلال اندماج الكاتب كشخصية في متن القصة باسمه الصريح، كذلك تتميز القصة بروح السخرية السوداء التي تحاول نقد الواقع المختل، وتنتبه إلى أن فيه وجوها مختلة لا يجوز صرف النظر عنها تحت لافتة "المقاومة". هذه الروح الناقدة والناقمة لم تكن في قصص رشاد أبو شاور الأولى، وإنما توسعت مع انكسار تجربة النضال والمقاومة وانسحابها مع تقدم سنوات الثمانينيات، مترافقا ولاحقا لخروج المقاومة من بيروت عام 1982.



وينهي الكاتب قصة "الرعب" مخاطبا المروي له على نحو من العلاقة التي تشف عن صوت الراوي/الكاتب مستحضرا المروي لهم بوضوح في تجربة جديدة من التعبير القصصي الذي لا يخلو من الاستئناس بأنماط السرد الشفوي؛ "والآن تصبحون على خير، أصوات الرصاص تلعلع، إنني أطفئ النور وأخبئ أوراقي، وأغطي رأسي وجسدي، وأغرق في ظلام ثقيل".



وكذلك يجرب مجددا باستخدام الحكاية الشعبية في قصة "الضبع والشيخ والرجل الذي.. إلخ"، فمتن القصة فيه أكثر من مستوى: مستوى أول فيه صوت الكاتب/الراوي مخاطبا القراء معلنا أنه سيحدثنا عن حكاية من حكايات جدته فاطمة، وأنه سيقدمها أولا بلغة فاطمة دون تغيير أو تحوير ومرة ثانية بصياغته هو. هذه المقدمة الشارحة جزء من القصة لم يميزها القاص ولم يجعلها شرحا أو إيضاحا، وبعدها يقدم الصياغة الأولى بوصفه مدونا لحكاية فاطمة راوية القصة، ونحن هنا مع قصة أو حكاية شعبية معروفة في الموروث الفلسطيني، والنص الموجود كأنما هو تدوين قريب من الدقة للمنطوق الشفوي باللهجة المحكية وبكل لوازم الحكاية الشعبية.



وبعد أن ينتهي من رواية "فاطمة" يعود صوت القاص للربط والتوضيح، لننتقل بعدها إلى الصياغة الثانية، وتمثل سردا باللغة الفصيحة للحكاية نفسها، فهي هنا قد صيغت من جديد عبر تدخل الكاتب ولغته "المثقفة"، ويتوقف قبل نهاية القصة كأنه في تمرين سردي ممتع، ثم يعود لمناقشة القراء/المروي لهم في النهاية المقترحة. هذا الحضور الطاغي للكاتب في كتابته ظاهرة تجريبية واضحة تسهم في تجديد أساليب القص، وتقترح سبلا جديدة للمتعة السردية، وتنتهي القصة باستعارة خاتمة الحكايات الشعبية أو قفلتها المعتادة: "وطار الطير.. الله يمسيكم بالخير". (الجزيرة)