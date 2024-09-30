5 علامات تحذر من احتشاء عضلة القلب قبل عدة أشهر

MENAFN - Alghad Newspaper)ويشير الطبيب، إلى أن احتشاء عضلة القلب غالبا ما يحصل بصورة غير متوقعة، ولكن في الواقع هناك علامات تحذر من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب تظهر قبل أشهر. فمثلا وجد علماء بريطانيون أن المصافحة الضعيفة قد تشير إلى زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.



ووفقا له هناك علامات مهمة تحذر الشخص وهي:

- يبدو الإنسان أكبر من عمره الحقيقي.

- عدم تساوي النبضات الكهربائية في العقد الجيبية في الأذين الأيمن.

- ضيق التنفس.

- العرج المتقطع خاصة لدى المدخنين.

- التعرق الليلي.

وتجدر الإشارة إلى أن العرج المتقطع (claudicatio)-هو متلازمة تحدث على خلفية النشاط البدني المعتدل، وتلاحظ عادة أثناء المشي مع الشعور بألم في العضلات وتشنجات في ربلة الساق وكذلك في الفخذ والأرداف، تختفي جميعها بعد راحة قصيرة. RT