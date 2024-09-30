نصائح لمنع عودة سرطان الثدي

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقا للدكتور ميخائيل بيلخ أخصائي طب وجراحة الأورام، يعود السبب في تكرر الإصابة بالمرض إلى عدم فعالية العلاج، فمثلا استأصل الجراح جزء من الورم، في حين كان عليه استئصال الثدي بالكامل. أو لم تدرس بصورة جيدة العقد الليمفاوية القريبة من الورم وبقيت خلايا سرطانية هناك، انتشرت بعد ذلك عبر التدفق الليمفاوي إلى الأعضاء الأخرى. أو لم يكن العلاج الكيميائي أو الاشعاعي بالمستوى المطلوب. لذلك يمكن أن يحدث الانتكاس حتى بعد فترة طويلة.



ويشير الطبيب، إلى سرطان الثدي مرض غدار، ولذلك على الرغم من تطور طرق مكافحته وابتكار أدوية فعالة، لا يكون العلاج فعالا بل أحيانا يبطئ تطور المرض فقط.



وينصح الطبيب لكي لا يحصل هذا، بتذكر العوامل المسببة لتكرار سرطان الثدي: العادات السيئة، نمط الحياة الخامل، التغذية غير الصحيحة، قلة النوم، وأهمها مراجعة الطبيب الأخصائي بانتظام. أي يجب على المرأة التي تغلبت على سرطان الثدي، أن تخضع لفحوصات سنوية مختلفة مثل تصوير الثدي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية وغيرها.



وبالإضافة إلى ذلك، من المهم جدا أن تهتم المرأة بنفسها وبصحتها، وعندما تلاحظ شيئا غير معتاد ليس فقط في الثديين -تورم، احمرار الجلد، تكثف أو إفرازات من الحلمتين، أو تضخم العقد اللمفاوية القريبة، بل وفي الحالة العامة- الضعف، اللامبالاة، التعب السريع، الدوخة وألم مستمر في الصدر، يجب فورا استشارة الطبيب.



ووفقا له، عموما يجب عليها عدم تجاهل أي علامة أو أعراض، لأنه ليس مستبعدا أنها تشير إلى انتكاس المرض. RT