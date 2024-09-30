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دور النظارات المطلية في حماية العين

9/30/2024 3:01:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الدكتورة أليسيا ميلينيس أن نظارات الكمبيوتر المطلية يمكن أن تساعد على حماية العينين وتقليل تأثير العمل المتواصل على الأجهزة الإلكترونية.

وتشير إلى أن هذه النظارات تطلى عادة بطلاء مضاد للانعكاس وتزود بمرشحات (فلتر) لمنع مرور الإشعاعات الضارة.


وتقول: "يساعد الطلاء المضاد لانعكاس الضوء على تقليل الضوء المنعكس عن شاشة الكمبيوتر والمصادر الأخرى، ما يقلل من إجهاد العين وهذا أمر مهم خاصة عند العمل في ظروف الإضاءة الاصطناعية أو ضوء الشمس الساطع".


ووفقا لها، تحجب المرشحات الطيف الأزرق من الضوء المنبعث من شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى لأن الضوء الأزرق يسبب إجهاد العين والتعب وحتى اختلال في الساعة البيولوجية، ما يؤثر في نوعية النوم.

وتشير الطبيبة، إلى أن نتائج دراسات علمية أظهرت أن التعرض لتأثير الضوء الأزرق فترة طويلة يساهم في تطور الضمور البقعي- مرض يصيب الجزء المركزي من شبكية العين ويؤدي في النهاية إلى فقدان البصر.


وبالإضافة إلى ذلك، تنبعث من شاشات الأجهزة الحديثة كمية ضئيلة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، لا تشكل خطورة على صحة العيون. واستخدام النظارات المطلية يحسن الحالة أكثر ويحمي العينين من العواقب السلبية الناجمة عن العمل فترة طويلة على الأجهزة الإلكترونية.RT

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