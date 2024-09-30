دور النظارات المطلية في حماية العين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الدكتورة أليسيا ميلينيس أن نظارات الكمبيوتر المطلية يمكن أن تساعد على حماية العينين وتقليل تأثير العمل المتواصل على الأجهزة الإلكترونية.
وتشير إلى أن هذه النظارات تطلى عادة بطلاء مضاد للانعكاس وتزود بمرشحات (فلتر) لمنع مرور الإشعاعات الضارة.
وتقول: "يساعد الطلاء المضاد لانعكاس الضوء على تقليل الضوء المنعكس عن شاشة الكمبيوتر والمصادر الأخرى، ما يقلل من إجهاد العين وهذا أمر مهم خاصة عند العمل في ظروف الإضاءة الاصطناعية أو ضوء الشمس الساطع".
ووفقا لها، تحجب المرشحات الطيف الأزرق من الضوء المنبعث من شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى لأن الضوء الأزرق يسبب إجهاد العين والتعب وحتى اختلال في الساعة البيولوجية، ما يؤثر في نوعية النوم.
وتشير الطبيبة، إلى أن نتائج دراسات علمية أظهرت أن التعرض لتأثير الضوء الأزرق فترة طويلة يساهم في تطور الضمور البقعي- مرض يصيب الجزء المركزي من شبكية العين ويؤدي في النهاية إلى فقدان البصر.
وبالإضافة إلى ذلك، تنبعث من شاشات الأجهزة الحديثة كمية ضئيلة من الإشعاع الكهرومغناطيسي، لا تشكل خطورة على صحة العيون. واستخدام النظارات المطلية يحسن الحالة أكثر ويحمي العينين من العواقب السلبية الناجمة عن العمل فترة طويلة على الأجهزة الإلكترونية.RT
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