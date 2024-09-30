رواية بعنوان إيلينا للكاتبة الأردنية الدكتورة رهام سميح غرايبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- صدر
عن دار جفرا ناشرون موزعون، رواية بعنوان "إيلينا" للكاتبة الأردنية
الدكتورة رهام سميح غرايبة.
تدور أحداث
الرواية في عالم بعيد في المستقبل، حيث تبرز إيلينا، صيدلانية وعالمة مهووسة بفهم
الزمن والتلاعب به. من خلال اختراعها لجهاز يُدعى "الموجه الزمني"، تتمكن إيلينا من إعادة تسجيل وتوثيق
الأحداث التاريخية بدقة لم يسبق لها مثيل. كل تجربة تقوم بها باستخدام الجهاز
تأخذها في مغامرة جديدة عبر حقب زمنية مختلفة، حيث تكتشف أسرارًا لم يكن لها أن
تتخيلها عن الماضي، وتلتقي بشخصيات غامضة مثل "ليو"، "أليكس"،
و"دانيال" الذين يغيرون بشكل جذري فهمها للعالم.
الرواية تجمع
بين عناصر العلم والفلسفة والمغامرة، حيث تستعرض تساؤلات جوهرية حول طبيعة الزمن
وإمكانية التحكم به، وتأثير ذلك على الحاضر والمستقبل.
تقول المؤلفة د.
رهام غرايبه: إن "تجربة الكتابة كانت فرصة مذهلة بالنسبة لي لاستكشاف مفاهيم
جديدة تتعلق بالزمن والتقدم العلمي. آمل أن يجد القراء في 'إيلينا' مصدر إلهام
لاكتشاف تأثير الزمن على حياتهم..، مبينة أنها تسعى من خلال هذه الرواية أن تلهم
القراء للتفكير بشكل أعمق حول تأثير الزمن على حياتهم.
تتوفر
"إيلينا" حاليًا في كشك إربد الثقافي - بسطة شادي بجانب البوابة
الشمالية لجامعة اليرموك، وستكون قريبًا متاحة في جميع محافظات المملكة. كما سيتم
إصدارها إلكترونيًا لتصل إلى جمهور أوسع داخل الأردن وخارجه.
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