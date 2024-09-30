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رواية بعنوان إيلينا للكاتبة الأردنية الدكتورة رهام سميح غرايبة

9/30/2024 3:01:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- صدر عن دار جفرا ناشرون موزعون، رواية بعنوان "إيلينا" للكاتبة الأردنية الدكتورة رهام سميح غرايبة.
تدور أحداث الرواية في عالم بعيد في المستقبل، حيث تبرز إيلينا، صيدلانية وعالمة مهووسة بفهم الزمن والتلاعب به. من خلال اختراعها لجهاز يُدعى "الموجه الزمني"، تتمكن إيلينا من إعادة تسجيل وتوثيق الأحداث التاريخية بدقة لم يسبق لها مثيل. كل تجربة تقوم بها باستخدام الجهاز تأخذها في مغامرة جديدة عبر حقب زمنية مختلفة، حيث تكتشف أسرارًا لم يكن لها أن تتخيلها عن الماضي، وتلتقي بشخصيات غامضة مثل "ليو"، "أليكس"، و"دانيال" الذين يغيرون بشكل جذري فهمها للعالم.

الرواية تجمع بين عناصر العلم والفلسفة والمغامرة، حيث تستعرض تساؤلات جوهرية حول طبيعة الزمن وإمكانية التحكم به، وتأثير ذلك على الحاضر والمستقبل.

تقول المؤلفة د. رهام غرايبه: إن "تجربة الكتابة كانت فرصة مذهلة بالنسبة لي لاستكشاف مفاهيم جديدة تتعلق بالزمن والتقدم العلمي. آمل أن يجد القراء في 'إيلينا' مصدر إلهام لاكتشاف تأثير الزمن على حياتهم..، مبينة أنها تسعى من خلال هذه الرواية أن تلهم القراء للتفكير بشكل أعمق حول تأثير الزمن على حياتهم.

تتوفر "إيلينا" حاليًا في كشك إربد الثقافي - بسطة شادي بجانب البوابة الشمالية لجامعة اليرموك، وستكون قريبًا متاحة في جميع محافظات المملكة. كما سيتم إصدارها إلكترونيًا لتصل إلى جمهور أوسع داخل الأردن وخارجه.

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