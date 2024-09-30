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المجمع ينتخب أعضاء اللجنة العليا لامتحان الكفاية

9/30/2024 3:01:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتخب مجلس المجمع في جلسته المنعقدة ظهر اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من أيلول لعام ٢٠٢٤م أعضاء جدداً للجنة العليا لامتحان الكفاية استناداً للمادة ٣/ ١/ب التي تنص على: "تشكل بمقتضى أحكام هذا النظام لجنة تسمى (اللجنة العليا لامتحان الكفاية في اللغة العربية) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1. ثلاثة من الأعضاء العاملين في المجمع يسميهم المجلس...

ب- تكون مدة العضوية في اللجنة العليا أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة...".


وفاز بالانتخابات الأساتذة: الدكتور سمير استيتية والدكتور محمد عصفور والدكتور محمد السعودي.


ووفق النظام فإن هذه اللجنة تتولى جملة من المهام والصلاحيات أهمها: تحديد الكفايات الأساسية للامتحان، ووضع الخطة السنوية لعقده والإشراف على إجراءات تصحيحه، واعتماد الصياغات النهائية لأسئلته وأجوبتها النهائية، وتشكيل اللجان اللازمة للإشراف عليه، والمصادقة على النتائج النهائية له وإعلانها.

كما صادق المجلس على موازنة المجمع المالية للأعوام من ٢٠٢٥- ٢٠٢٧م.

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