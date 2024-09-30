الرجال أكثر عرضة بـ 3 مرات من النساء للتورط في حوادث السير

وأوضح الباحثون بالجامعة الوطنية للأبحاث، أن الرجال يميلون إلى خلق مواقف أكثر خطورة على الطرقات مقارنة بالنساء. ونُشرت النتائج، الجمعة، في دورية ((Sociology of power)).



وهناك صورة نمطية شائعة تشير إلى أن النساء أسوأ في القيادة من الرجال؛ إذ يُنظر إلى السائقات على أنهن أقل حذراً، وأكثر عرضة للتوتر، ويفتقرن إلى القدرة على التفاعل الجيد مع المواقف غير المتوقعة، ويواجهن صعوبة في التنقل. وفقاً لهذا التصور، يُعتقد أن النساء أكثر احتمالاً للتسبب في حوادث الطرق.



لذلك، أجرى الفريق بحثاً لاستكشاف مدى صحة هذا الافتراض، وتحديد من الأكثر خطورة خلف عجلة القيادة.



واستعرض الباحثون نحو 160 ألف قرار محكمة يتعلق بمخالفات قواعد المرور وتشغيل المركبات، تم إصدارها في الفترة من 2010 إلى 2022 في روسيا. ووجدوا أن الرجال كانوا المتهمين في أكثر من 90 في المائة من هذه الحالات.



وقام الباحثون بتحليل البيانات وحساب تكرار الحوادث مع مراعاة الفروق في أعداد السائقين بين الجنسين (68 في المائة من الرجال و22 في المائة فقط من النساء يقودون السيارات). وبعد مراعاة هذا التفاوت، تبين أن الرجال أكثر عرضة بمقدار 3.25 مرة للتورط في حوادث تؤدي إلى قضايا جنائية.



ويفترض الباحثون أن الفروق في سلوك القيادة بين الرجال والنساء تعود إلى اختلاف المواقف؛ إذ يميل الرجال إلى القيادة بسرعة أكبر وبشكل أكثر عدوانية.



على سبيل المثال، يقود الرجال في المتوسط بنسبة 26 في المائة أكثر من النساء يومياً، لكنهم يقضون فقط 10 في المائة وقتاً أطول خلف عجلة القيادة. الرجال أيضاً أكثر احتمالاً للقيادة تحت تأثير الكحول؛ إذ تُوجه التهم لهذا السبب إلى ربع الرجال المدانين بالمخالفات المرورية مقارنةً بـ10 في المائة من النساء، وفق نتائج الدراسة.



علاوة على ذلك، يتسبب الرجال في حوادث طرق أكثر خطورة، مع كون ثلاثة أرباع المتهمين في الجرائم الكبيرة من الرجال، كما يزيد احتمال تعرضهم لعقوبات السجن جراء القيادة المتهورة بنحو الثلث، مقارنة بالنساء.



ووفق الباحثين، يمكن تفسير هذه الفروق جزئياً بالتنشئة الاجتماعية المرتبطة بالجنس والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وأشار الباحثون إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق المساواة في الفرص والحقوق بين الرجال والنساء في التعليم والتوظيف والحياة الأسرية. ومع ذلك، ذكروا أن وجود عدد أكبر من أكثر السائقين حرصاً وأماناً، مثل النساء، قد يُسهم في تحسين معايير القيادة وتقليل الحوادث. ورغم ذلك، أضافوا أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً، مع ضرورة النظر في التدابير التي تضمن أن يقود الرجال بنفس مستوى الحذر الذي تظهره النساء. وكالات

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