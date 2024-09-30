الرجال أكثر عرضة بـ 3 مرات من النساء للتورط في حوادث السير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت دراسة روسية، أن الرجال أكثر عرضة بثلاث مرات من النساء لارتكاب المخالفات المرورية والتورط في حوادث السير.
وأوضح الباحثون بالجامعة الوطنية للأبحاث، أن الرجال يميلون إلى خلق مواقف أكثر خطورة على الطرقات مقارنة بالنساء. ونُشرت النتائج، الجمعة، في دورية ((Sociology of power)).
وهناك صورة نمطية شائعة تشير إلى أن النساء أسوأ في القيادة من الرجال؛ إذ يُنظر إلى السائقات على أنهن أقل حذراً، وأكثر عرضة للتوتر، ويفتقرن إلى القدرة على التفاعل الجيد مع المواقف غير المتوقعة، ويواجهن صعوبة في التنقل. وفقاً لهذا التصور، يُعتقد أن النساء أكثر احتمالاً للتسبب في حوادث الطرق.
لذلك، أجرى الفريق بحثاً لاستكشاف مدى صحة هذا الافتراض، وتحديد من الأكثر خطورة خلف عجلة القيادة.
واستعرض الباحثون نحو 160 ألف قرار محكمة يتعلق بمخالفات قواعد المرور وتشغيل المركبات، تم إصدارها في الفترة من 2010 إلى 2022 في روسيا. ووجدوا أن الرجال كانوا المتهمين في أكثر من 90 في المائة من هذه الحالات.
وقام الباحثون بتحليل البيانات وحساب تكرار الحوادث مع مراعاة الفروق في أعداد السائقين بين الجنسين (68 في المائة من الرجال و22 في المائة فقط من النساء يقودون السيارات). وبعد مراعاة هذا التفاوت، تبين أن الرجال أكثر عرضة بمقدار 3.25 مرة للتورط في حوادث تؤدي إلى قضايا جنائية.
ويفترض الباحثون أن الفروق في سلوك القيادة بين الرجال والنساء تعود إلى اختلاف المواقف؛ إذ يميل الرجال إلى القيادة بسرعة أكبر وبشكل أكثر عدوانية.
على سبيل المثال، يقود الرجال في المتوسط بنسبة 26 في المائة أكثر من النساء يومياً، لكنهم يقضون فقط 10 في المائة وقتاً أطول خلف عجلة القيادة. الرجال أيضاً أكثر احتمالاً للقيادة تحت تأثير الكحول؛ إذ تُوجه التهم لهذا السبب إلى ربع الرجال المدانين بالمخالفات المرورية مقارنةً بـ10 في المائة من النساء، وفق نتائج الدراسة.
علاوة على ذلك، يتسبب الرجال في حوادث طرق أكثر خطورة، مع كون ثلاثة أرباع المتهمين في الجرائم الكبيرة من الرجال، كما يزيد احتمال تعرضهم لعقوبات السجن جراء القيادة المتهورة بنحو الثلث، مقارنة بالنساء.
ووفق الباحثين، يمكن تفسير هذه الفروق جزئياً بالتنشئة الاجتماعية المرتبطة بالجنس والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار الباحثون إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق المساواة في الفرص والحقوق بين الرجال والنساء في التعليم والتوظيف والحياة الأسرية. ومع ذلك، ذكروا أن وجود عدد أكبر من أكثر السائقين حرصاً وأماناً، مثل النساء، قد يُسهم في تحسين معايير القيادة وتقليل الحوادث. ورغم ذلك، أضافوا أن هذه العملية قد تستغرق وقتاً، مع ضرورة النظر في التدابير التي تضمن أن يقود الرجال بنفس مستوى الحذر الذي تظهره النساء. وكالات
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