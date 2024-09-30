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واتساب تحظر حسابات الرسائل المزعجة بشكل تلقائي

9/30/2024 3:01:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق تطبيق واتسا تحديثاً جديداً عبر برنامج google Play Beta، إذ يقدم ميزة أمان جديدة تحمل اسم Block messages from unknown accounts، والتي تهدف إلى حظر الرسائل الواردة من حسابات غير معروفة.


الميزة أصبحت متاحة حالياً لبعض مستخدمي النسخة التجريبية، ومن المتوقع أن يتم طرحها لعدد أكبر من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، وبحسب تقرير موقع WABetaInfo، تتيح للمستخدمين القدرة على حظر الرسائل بشكل تلقائي من الحسابات غير المعروفة التي ترسل كميات كبيرة من الرسائل في فترة قصيرة.

واتساب وحظر حسابات الرسائل المزعجة
ولتفعيل هذه الميزة، يمكن للمستخدمين التوجه إلى إعدادات الخصوصية في واتساب، واختيار تبويب "إعدادات متقدمة Advanced"، ومنها خيار Block unknown account messages.


وبمجرد تفعيل هذا الخيار، سيتم حظر الرسائل تلقائياً من الحسابات غير المعروفة إذا تجاوزت عدداً كبيراً من الرسائل، مما يوفر حماية أفضل من الرسائل المزعجة، أو الضارة.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الميزة لا تحظر جميع الرسائل الواردة من الحسابات غير المعروفة، بشكل عشوائي، ولكن تستهدف فقط الحسابات التي ترسل عدداً كبيراً من الرسائل في وقت قصير، مما يتيح للمستخدمين الاستمرار في تلقي الرسائل المهمة من جهات الاتصال غير المعروفة، مع حماية أجهزتهم من الرسائل المزعجة.


بالإضافة إلى ذلك، يرفع النظام الحظر تلقائياً عندما يعود معدل الرسائل إلى الوضع الطبيعي، ما يضمن عدم حظر جميع الحسابات بشكل دائم، وإنما فقط الحسابات التي تُظهر سلوكاً مريباً.

ويوصي "واتساب" المستخدمين بتفعيل هذه الميزة إذا اكتشف المستخدم تلقي العديد من الرسائل من حسابات غير معروفة، إذ سيساهم ذلك في الحماية من محاولات التصيد الإلكتروني، أو الرسائل المزعجة.


تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الطرح التدريجي، وهي متاحة لبعض مستخدمي النسخة التجريبية الذين قاموا بتحديث التطبيق إلى الإصدار الأخير من متجر Google Play.


ومن شأن هذه الخطوة تعزيز مساعي خدمة التراسل الفوري نحو الحد من النشاط المزعج لمستخدمي التطبيق، وتعتبر الخطوة الثانية من نوعها التي يتم الكشف عنها خلال شهر واحد.

ومنذ شهر تقريباً، كشف تقرير آخر عن عمل واتساب على تطوير نظام جديد لحل مشكلة الرسائل المزعجة التي تواجه المستخدمين، منذ فترة طويلة، وذلك من خلال الاعتماد في التواصل بين المستخدمين على إنشاء أسماء لحساباتهم usernames بدلاً من أرقام الهواتف، وفقا لموقع بلومبرغ.


ويختبر واتساب حالياً نظام متقدم لأسماء المستخدمين، إذ يمكن لكل مستخدم إنشاء اسم خاص يمكن للآخرين العثور عليه، والتواصل من خلاله دون حاجة إلى رقم هاتف، مما يحافظ على خصوصية رقم الهاتف، باعتباره وسيلة تعبر عن شخصية المستخدم، وتتيح وصولاً مباشراً إليه عبر مكالمات أو رسائل نصية خارج إطار واتساب.

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