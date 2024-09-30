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طبيب إسباني في فرنسا يزيل ورم مريض بالصين

9/30/2024 3:01:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في إنجاز طبي غير مسبوق.. أجرى طبيب جراح أول عملية إزالة ورم في الكلى عابرة للقارات في العالم بنجاح بواسطة جراحة روبوتية.

وتمكن الجراح من إجراء العملية من بوردو، بفرنسا، على رجل يبلغ من العمر 37 عاما يعاني من ورم في الكلى في بكين، في الصين.


وعلى مسافة أكثر من 8000 كيلومتر بين الطبيب والمريض، تمكن الدكتور ألبرتو بريدا، رئيس قسم جراحة المسالك البولية والأورام وفريق جراحة زراعة الكلى في مؤسسة Fundació Puigvert في برشلونة، من إزالة الورم الذي بلغ حجمه 3.5 سم.

وأجريت العملية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، وهي الأولى من نوعها في العالم. وتمكن المريض من مغادرة المستشفى بعد ثلاثة أيام.


ولإجراء عملية جراحية لمريضه الذي يعاني من ورم في الكلى، استخدم الدكتور بريدا روبوتا يتحكم فيه عن بعد، بحسب صحيفة ((إندبندنت)).


وكان الجراح يتحكم في الأذرع الآلية التي كانت موجودة في غرفة العمليات في بكين، إلى جانب فريق من الأطباء المشرفين.


ورغم آلاف الكيلومترات من المسافة، بدا الأمر وكأن الطبيب موجود في الموقع. وبحسب موقع 324 الإسباني، كان التأخير بين الأوامر وحركات الروبوت 132 ميلي ثانية فقط، وهي فترة ((غير محسوسة بالعين البشرية)).


وكان الطبيب قد تدرب بالفعل في ظروف مماثلة على حيوان في فبراير 2024، حيث تولى السيطرة على الروبوت الموجود في مستشفى بشنغهاي، من مدينة أورلاندو في فلوريدا في الولايات المتحدة.


وأثبتت العملية نجاحها في النهاية. وتمكن المريض من مغادرة المستشفى بعد ثلاثة أيام فقط من العملية. ويفتح هذا النجاح الطريق أمام وجهات نظر عديدة، خصوصا في ما يتعلق بتبادل المعرفة بين الأطباء أو الوصول إلى المهارات الطبية في بعض البلدان، بشرط توافر التكنولوجيا الكافية لتقليل التأخير إلى أقل من 200 مللي في الثانية. وكالات

MENAFN30092024000072011014ID1108731040

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