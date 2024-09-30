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الكبار بركتنا.. نحو خدمات تحفظ الكرامة وتلبي الاحتياجات

9/30/2024 3:01:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نسرين قطامش ‎
نقرأ بين حين وآخر قصة عن شخص كبير في السن يعاني من ظروف صحية واجتماعية لا تليق بنا وبعاداتنا وموروثنا الاجتماعي في احترام كبار السن وتقديرهم وحفظ كرامتهم، وتأخذ هذه القصص منحنى أكبر من الاهتمام إذا كان موضوع القصة شخصية عامة، فيتعاظم التعاطف وتتوالى ردود الفعل والرغبة في القيام بواجب هذا الشخص تحديدا، وتكون الفزعة حاضرة مرة أخرى وفي نطاق جديد. ورغم إيجابية ثقافة الفزعة في كثير من المواقف، إلا أننا لا يمكن أن نترك مصير كبارنا لردود الفعل المبنية على منشور على السوشال ميديا!
فهم حقاً "بركتنا". يُعتبر وجود "الجدة" في البيت مصدرا لا يضاهى من الجمال، إذ يملأ المكان بالحب والحنان ويجمع حوله من يبحث عن الدفء. قصصها لا تُنسى، ورائحتها الخاصة تضفي حياة على كل زاوية، بينما تحمل ملامح وجهها ذكريات الزمن، وخصلات شعرها البيضاء تظل متألقة رغم مرور السنين.
أما "الجد"، فهو العمود الفقري للأسرة. هيبته وحضوره يتركان أثرا عميقا، وكلماته تبقى راسخة في الذاكرة. في كل مناسبة، تظل مكانته راسخة في قلوبنا، حيث يملأ عالمنا بالدفء ويضيف إلى وطننا بركته الحقيقية.
وتنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله "البركة مع أكابركم" وقوله عليه الصلاة والسلام "إن من أجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم" علينا التفكير مليا وبشكل شمولي بخدمات صديقة لكبار السن في كل مرافقنا العامة، وابتكار برامج ومبادرات مجتمعية لهم تحتفي بهم وتؤنسهم وتستفيد من خبراتهم وتربطهم بالأجيال الجديدة. فهم حلقة الوصل بين ماضينا ومستقبلنا! ومن ليس له ماض لا مستقبل له.
‎وفقاً لدراسة صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغت نسبة كبار السن في الأردن 6.3 % - وبعدد يزيد على نصف مليون نسمة- من إجمالي السكان في عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى %8.6 مع نهاية عام 2030 وإلى ما نسبته 15.8 % مع نهاية عام 2050.. على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، ما يزال هناك نقص كبير في تلبية احتياجات كبار السن في التخطيط الحضري والسياسات الاجتماعية. تشير التقارير إلى أن حوالي 23 % من كبار السن في الأردن يعانون من العزلة الاجتماعية، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلاتهم الصحية وزيادة معدلات الاكتئاب بين ما يستدعي إعادة النظر في كيفية تقديم الخدمات وتضمين "كبارنا" بشكل شمولي ومتكامل، مما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة ويضمن مشاركتهم بشكل فعال في المجتمع.
برامج مجتمعية دامجة لبناء جسور تواصل بين الأجيال
نحن بحاجة ماسة إلى تطوير برامج مجتمعية تفاعلية تستهدف كبار السن، وهنا يمكن الاستفادة من المراكز الاجتماعية ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والمنتشرة في كل محافظات المملكة من خلال تقديم أنشطة ثقافية وترفيهية وتعليمية وورش عمل، ودورات تعليمية، تهدف إلى تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية. تنظيم فعاليات تشجع على التفاعل بين الأجيال المختلفة يعزز من الروابط بين كبار السن والشباب، ويقوي التواصل الاجتماعي.
استثمار الخبرة والحكمة:
ثروة لا تقدر بثمن
يجب أن نعمل على استثمار الخبرات والحكمة التي يمتلكها كبار السن، حيث تشكل هذه الخبرات مصدرا غنيا يمكن أن يسهم في تطوير المجتمع. يمكن تحقيق ذلك من خلال إشراكهم في برامج تطوعية، استشارية، أو مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية التي تستفيد من مهاراتهم ومعرفتهم المكتسبة على مر السنين. إشراك كبار السن في عملية صنع القرار يعزز الابتكار، مما يعزز من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
نظام التأمين الصحي: تحسين الوصول والشمولية
يُعد نظام التأمين الصحي العام لكبار السن في الأردن خطوة إيجابية، من خلال شمول من هم فوق الـ 60 بمظلة التأمين الصحي الحكومي، لكنه يحتاج إلى تحسينات كبيرة لضمان وصول أفضل وشمولية أكبر.
يجب أن تكون المرافق الصحية مجهزة بفريق عمل متخصص في طب الشيخوخة وتقديم رعاية شاملة تراعي الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية لكبار السن. من الضروري تحسين جودة الخدمات الصحية المتاحة من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوفير المزيد من الكوادر الطبية المتخصصة. إنشاء أقسام خاصة لكبار السن في المستشفيات.
ومن جهة أخرى لا بد من العمل وبشكل جاد على تحسين الرعاية المنزلية لتقليل التنقلات غير الضرورية، مع توفير فرق مجتمعية متخصصة تقدم الرعاية في المنزل، بما في ذلك الإشراف على تناول الأدوية والعلاج الطبيعي، وفي هذا الصدد عملت وزارة الصحة توسيع جهودها في إنشاء مراكز صحية صديقة لكبار السن ( 21 نهارية)، إلا أن توفير الخدمة الصحية لهم في المنازل فما زالت مقتصرة على القطاع الخاص بالرغم من بعض الجهود والمتمثلة بتقديم البرامج التدريبية من مختلف المؤسسات، ومن ذلك برنامج رعاية المسنين الذي تنفذه مؤسسة التدريب المهني والمتمثل بتدريب وتأهيل المشاركين والمشاركات على تقديم الرعاية لكبار السن.
وهنا من الممكن الاستفادة من موروثنا وثقافتنا بالتعامل مع الأبناء كشركاء في تقديم الرعاية الصحية، من خلال تدريب المجتمع المحلي وتمكينه من تقديم الخدمات الأساسية لكبار السن مما يقلل من الزيارات المتكررة وغير الضرورية للمستشفيات والمرافق الصحية المختلفة. وهذا يشمل أيضا الرعاية التلطيفية للأمراض المزمنة التي تعد جزءا أساسيا من تحسين جودة الحياة.
بنية تحتية تراعي احتياجات كبارنا
تطوير بنية تحتية صديقة لكبار السن يتطلب تصميم الأماكن العامة ومرافق النقل بطريقة تسهل حركتهم وتضمن راحتهم. يجب إضافة منحدرات، توسيع الأبواب، وتوفير مقاعد وإرشادات بصرية وصوتية في الأماكن العامة. تحسين وسائل النقل العامة ليكون أكثر ملاءمة لكبار السن يعزز من قدرتهم على التنقل بارتياح وبأقل مجهود ممكن. ينبغي أيضًا تصميم الحدائق والممرات العامة لتكون صديقة لكبار السن، مع توفير مساحات للراحة والتوقف.
مسؤولية جماعية
تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن هو مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الحكومة، والقطاع الخاص، ومقدمي الرعاية الصحية، والمجتمع المدني. يجب أن تكون هذه الخدمات ميسورة التكلفة وملائمة لاحتياجات كبار السن، مع الحفاظ على كرامتهم واحترام حقوقهم.
إن تطوير خدمات صديقة لكبار السن ليس مجرد خطوة نحو تسهيل حياتهم اليومية، بل هو تأكيد على قيمتهم وضمان أنهم سيعيشون بقية حياتهم بكرامة واحترام، ويستمرون في المشاركة بفعالية في المجتمع.

*مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان

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