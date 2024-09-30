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كبار السن.. كنوز من العطاء وحاجة ملحة للدعم الأسري والمجتمعي

9/30/2024 3:01:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ربى الرياحي عمان- يعيشون بيننا بتاريخ ممتد بالعطاء والحب والدفء. هم الملجأ والسند والقوة بحنانهم وخبراتهم وحكمتهم؛ ينيرون الطرقات بقلوب لا تشيخ، حتى وإن شاخ الجسد وهرمت الملامح.
على تلك التجاعيد حُفرت قصص وحكايات يروونها تارة بالحب وتارة بالحزن والحنين. هم بركة البيوت وأعمدتها التي لا تستقيم إلا بوجودهم. سنوات طويلة قضوها في رعاية فلذات أكبادهم، يحق لهم بعد كل ذلك أن يكرموا وينظر إلى عطائهم بعين الامتنان.
في اليوم العالمي لكبار السن، الذي يصادف الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، نؤكد من جديد حقهم في بيئة صديقة تراعي احتياجاتهم في جميع المرافق والخدمات، وأهمية احتوائهم نفسيا واجتماعيا. فمهما قدمنا لهم، سنظل مقصرين أمام عطائهم الذي لا ينضب.
بين ذكريات جدته وكلماتها الحنونة، والأكلات المصنوعة بالحب، يقضي خالد (15 عاما) من حياته بجانبها، يقول "بقربها كل الأشياء جميلة ودافئة"، هي ملجأه وبيت أسراره، لها فقط يبوح لأنها الوحيدة التي تفهمه وتحتضنه حتى وإن أخطأ، تحاوره كما لو أنه كبير واع وتغفر له أخطاءه بعد أن تكون علمته دروسا لن ينساها ستطبع في عقله ووجدانه، وكل ذلك لأنه يعلم يقينا مدى حبها له وإحساسها بكل ما يجول في داخله حتى قبل أن يتكلم.
خالد يرى في جدته رمزا للصدق والقوة وحب الخير، لذلك يحرص دائما على البقاء بجانبها ومشاركتها حتى في أدق تفاصيل حياتها، فهي وحدها تمنحه إجابات عن العديد من الأسئلة التي تدور في ذهنه. منها يتعلم كيف يكون قويا وعنيدا في الحق، وكيف يواجه أي موقف يتعرض له. هي من جعلته يحب القراءة ويعتادها، ودائما ما تحرص على خلق أنشطة يومية تجمعهما، تسعدهما وتبعدهما عن الفراغ والملل.
أما الحاج أبو مجدي، فيعيش عزلة خلف جدران منزله، الذي بات فارغا من الأصوات والضحكات معظم الوقت بسبب انشغال أبنائه وأحفاده. يقول إن الوحدة الخانقة تحاصره، وتفقده سعادته التي تعود إليه فقط عندما يزوره أحد أحفاده أو أبنائه. تلك لحظات قصيرة، لكنها بالنسبة له تمثل حياة بأكملها. يوضح أن شعوره بالوحدة يزيد من مرضه، ويجعله فريسة للأوهام والهواجس، حتى أن صوت الصمت أصبح يزعجه ويقلقه كثيرا موخراً.
هو هناك، بين مخالب الفراغ، يفتش عما يخرجه من متاهة الوحدة وقسوتها التي تحكم عليه بالانزواء على رف النسيان والتقصير، من دون أي ذنب سوى أنه كبر. يبحث عن شيء يشغل به نفسه، بعيدا عن شاشات التلفاز والكتب، يحرره من قيود العزلة، ويسمح له بأن يكون حاضرا روحا وجسدا في قلب الحياة، لا على هامشها.
توضح خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن مفهوم الرعاية يختلف بين المجتمعات بحسب الثقافات. فالمجتمع العربي يميل إلى اعتبار أفراد العائلة مسؤولين عن رعاية بعضهم بعضا، وهذا يعتمد على مدى تماسك الروابط الأسرية، وعلاقة أفراد الأسرة ببعضهم بعضا، إضافة إلى قدرتهم الاقتصادية وحجم الضغوط المفروضة على وقتهم وطاقة أفراد العائلة.
بعض الأسر تقدم الحد الأدنى من الرعاية لكبار السن، بينما يحرص بعضها الآخر على تقديم رعاية أكثر شمولاً. ويمكن تعزيز رغبة أفراد الأسرة في رعاية كبار السن من خلال فهمهم لاحتياجاتهم الشخصية، مثل العناية بالنظافة الشخصية، وتقديم الطعام والدواء، والمساعدة في ارتداء الملابس. إلى جانب ذلك، تأتي الاحتياجات النفسية والاجتماعية، التي لا تقل أهمية، كخدمات داعمة لكبار السن من قبل عائلاتهم.
يتم ذلك من خلال عدم إهمال احتياجات كبار السن الجسدية، العاطفية، الترفيهية، الروحية، والمالية. كما يمكن طلب المساعدة في تقديم الرعاية أو الدعم النفسي من أفراد الأسرة الآخرين والأصدقاء عند الحاجة، أو حتى من المتخصصين. بالإضافة إلى البحث عن مجموعات أو مؤسسات يمكنها تقديم الدعم النفسي أو المساعدة في الرعاية، والخدمات الاستشارية والصحية، وغيرها.
أما على مستوى الالتزام الرسمي تجاه كبار السن، فإن على الحكومات المساهمة في دعمهم ورعايتهم من خلال ضمان حصولهم على ما يكفي من الغذاء والمأوى والملبس والرعاية الصحية. يجب أن يتوفر لهم مصدر دخل، بالإضافة إلى الدعم الأسري والمجتمعي، ووسائل العون والدعم الذاتي. كما ينبغي تمكين كبار السن من المشاركة في تحديد وقت انسحابهم من سوق العمل وكيفية ذلك.
ووفق إبراهيم، ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من برامج التعليم والتدريب الملائمة، لتمكينهم من العيش في بيئة آمنة وقابلة للتكيف بما يلائم ما يفضلونه شخصيا وقدراتهم المتغيرة حسب وضعهم الصحي والنفسي.
من أهم الأمور التي يجب ألا يغفل عنها مقدمو الرعاية للمسنين الاحتواء النفسي. تكون الحالة النفسية للإنسان في مرحلة الشيخوخة في أدنى مستوياتها، لذلك يتعين على مقدمي الرعاية في المنزل توفير الدعم النفسي اللازم لتجنب الدخول في نوبات اكتئاب أو قلق مزمن، قد يكون لها تبعات ومضاعفات غير مرغوب فيها تؤثر على الحالة الصحية للمسن.
أيضا، من الضروري الإبقاء على نشاط المسن، حيث يعد النشاط البدني المستمر عاملا مهما للحفاظ على صحة نفسية وجسدية مرتفعة. يؤثر النشاط البدني بشكل مباشر على الدورة الدموية، كما يحسن الحالة الذهنية والنفسية، مما يمنح المسن شعورا بالإنجاز يوميا.
الاستعداد للحالات الصحية الطارئة أمر مهم، ويجب أن يكون مقدم الخدمة على دراية بأساسيات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي. كما يجب أن تتوفر جميع الأدوات اللازمة لذلك، بما في ذلك أدوات الإسعاف الخاصة بالحروق والجروح تحسبا لأي حادث عرضي. من الضروري أيضا أن يسعى المسن -إذا كان في حالة صحية جيدة- لتلبية احتياجاته بنفسه، من دون الاعتماد على الآخرين طوال الوقت.
يقتصر دور جليسة المسنين على تقديم المساعدة عند الحاجة فقط. من ضمن أساسيات تقديم الرعاية للمسنين في المنزل، يجب تقييم الحالة الصحية العامة وقدرة المسن الحقيقية على ممارسة مختلف الأنشطة، ثم تحديد ما يمكنه القيام به بنفسه وتشجيعه على أداء مهام معينة بمفرده.
ويشير الاستشاري النفسي والأسري الدكتور أحمد سريوي إلى أن للإنسان في حياته أدوارا متعددة منذ أن كان طفلا رضيعا، ثم طالب علم، ثم شابا يعمل من أجل بناء المستقبل وتأمين الأسرة، ثم يصبح أبا، وجدا، وأخيرا كهلا تثقله أعباء الحياة. في هذه المراحل، يكتسب الإنسان خبرات عديدة من مواقف متنوعة تعرض لها، مما يمنحه نظرة شمولية عن الحياة وطبيعتها، تكفيه لفهم معنى الحياة وتقديرها. لكن، للأسف، ما إن يتقاعد هذا الإنسان ويصبح لقبه "متقاعد"، حتى يبدأ بتجسيد هذا اللقب في حياته، فيتحول إلى "متقاعد.. مت وأنت قاعد".
لكن هذا الأمر غير صحيح البتة، حيث يفترض الاستفادة من خبرات هؤلاء الأشخاص. كما نرى في العديد من الدول، فإن صناع القرار في الغالب هم من الشيوخ ذوي الخبرة الطويلة والكفاءة العالية، إذ إن الكبير بالسن يمتلك القدرة على العطاء أكثر من الشباب في بعض الحالات. لذلك، يحتاج إلى التقدير المعنوي والدعم النفسي ليشعر بقيمته بين المحيطين.
وبحسب سريوي، في الوقت الذي يشعر كبير السن بأنه عبء على من حوله، يبدأ الاكتئاب في السيطرة عليه، ويميل إلى العزلة، ويبتعد عن الناس، مما يجعله حساسا بشكل يفوق الوصف. كيف لا؟ وهو من كان يقدم ويعطي ويمنح سنوات عمره الطويلة لمن هم الآن يتثاقلون منه. لذا، يجب على من لديهم شخص كبير بالسن في حياتهم ألا يبرحوا مكانهم من دون أن ينهلوا من خبراته ويتعلموا منه ويكونوا عونا له في كل خطوة، فهؤلاء هم سبب وجودنا في الحياة.

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