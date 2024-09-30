بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان

وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية مساعدات إنسانية، وجرى تسليمها للجيش اللبناني للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية. وتسخر المملكة الأردنية الهاشمية إمكاناتها وقدراتها لدعم وإسناد الدول في مثل الظروف المشابهة للمساهمة في تعزيز قدراتها لتعكس بذلك التزاماً أردنياً في مد يد العون والمساعدة لكل الدول الشقيقة والصديقة.

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