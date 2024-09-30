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بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان

9/30/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الأحد، طائرة مساعدات ثانية تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 إلى جمهورية لبنان الشقيقة، نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها.


وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية مساعدات إنسانية، وجرى تسليمها للجيش اللبناني للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية.
وتسخر المملكة الأردنية الهاشمية إمكاناتها وقدراتها لدعم وإسناد الدول في مثل الظروف المشابهة للمساهمة في تعزيز قدراتها لتعكس بذلك التزاماً أردنياً في مد يد العون والمساعدة لكل الدول الشقيقة والصديقة.

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