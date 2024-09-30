بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان

بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان
التاريخ
9/30/2024 3:00:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الأحد، طائرة مساعدات ثانية تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 إلى جمهورية لبنان الشقيقة، نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها.
وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية مساعدات إنسانية، وجرى تسليمها للجيش اللبناني للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية.
وتسخر المملكة الأردنية الهاشمية إمكاناتها وقدراتها لدعم وإسناد الدول في مثل الظروف المشابهة للمساهمة في تعزيز قدراتها لتعكس بذلك التزاماً أردنياً في مد يد العون والمساعدة لكل الدول الشقيقة والصديقة.
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