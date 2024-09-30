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المملكة تتأثر بكتلة هوائية لطيفة ورطبة الثلاثاء

9/30/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يكون الطقس اليوم الاثنين، خريفيًا معتدلا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الثلاثاء، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبارخاصة في مناطق البادية.

ويكون الطقس يوم الأربعاء، خريفي لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الخميس، ترتفع درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 11 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13, وفي مناطق البادية 33 - 18, وفي مناطق السهول 28 - 17, وفي الأغوار الشمالية 35 - 20, وفي الأغوار الجنوبية 37 - 24، وفي البحر الميت 35 - 24، وفي خليج العقبة 35 - 23 درجة مئوية.-(بترا)

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