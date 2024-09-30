البريد الأردني يقر موازنة 2025



جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2024، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، وبحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، وأعضاء المجلس.



وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، أقر المجلس موازنة عام 2025 للشركة، بتقدير تخفيض خسائر وارتفاع بعض الإيرادات، كما أظهرت البيانات المالية تخفيض المديونية بنحو 8 ملايين دينار، وذلك في إطار تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية في سداد ديونها خلال مدة أقصاها 5 سنوات.



من جانب آخر اطلع أعضاء مجلس الإدارة على إجراءات تشغيل مركز التجارة الإلكترونية والمشاريع الاستثمارية، لاستغلال بعض العقارات المملوكة للشركة والمشاريع الخاصة بمنظومة التحول الرقمي والبطاقات المدفوعة مسبقاً والاتفاقيات الدولية.



وتم توقيع اتفاقيات تعاون مع البريد القطري في مجال التجارة الإلكترونية والحوالات المالية الإلكترونية، كما اتخذ مجلس الإدارة بعض القرارات الإدارية التي تهدف إلى تحسين سير العمل داخل الشركة.

