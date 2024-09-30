Tuesday, 01 October 2024 12:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البريد الأردني يقر موازنة 2025

9/30/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ناقش مجلس إدارة شركة البريد الأردني المشاريع والاتفاقيات المنجزة، بالإضافة إلى النتائج المالية والإدارية لأعمال الشركة.


جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2024، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، وبحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، وأعضاء المجلس.


وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، أقر المجلس موازنة عام 2025 للشركة، بتقدير تخفيض خسائر وارتفاع بعض الإيرادات، كما أظهرت البيانات المالية تخفيض المديونية بنحو 8 ملايين دينار، وذلك في إطار تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية في سداد ديونها خلال مدة أقصاها 5 سنوات.


من جانب آخر اطلع أعضاء مجلس الإدارة على إجراءات تشغيل مركز التجارة الإلكترونية والمشاريع الاستثمارية، لاستغلال بعض العقارات المملوكة للشركة والمشاريع الخاصة بمنظومة التحول الرقمي والبطاقات المدفوعة مسبقاً والاتفاقيات الدولية.


وتم توقيع اتفاقيات تعاون مع البريد القطري في مجال التجارة الإلكترونية والحوالات المالية الإلكترونية، كما اتخذ مجلس الإدارة بعض القرارات الإدارية التي تهدف إلى تحسين سير العمل داخل الشركة.


MENAFN30092024000072011014ID1108731033

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث