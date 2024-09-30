البريد الأردني يقر موازنة 2025

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ناقش مجلس إدارة شركة البريد الأردني المشاريع والاتفاقيات المنجزة، بالإضافة إلى النتائج المالية والإدارية لأعمال الشركة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2024، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، وبحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، وأعضاء المجلس.
وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، أقر المجلس موازنة عام 2025 للشركة، بتقدير تخفيض خسائر وارتفاع بعض الإيرادات، كما أظهرت البيانات المالية تخفيض المديونية بنحو 8 ملايين دينار، وذلك في إطار تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية في سداد ديونها خلال مدة أقصاها 5 سنوات.
من جانب آخر اطلع أعضاء مجلس الإدارة على إجراءات تشغيل مركز التجارة الإلكترونية والمشاريع الاستثمارية، لاستغلال بعض العقارات المملوكة للشركة والمشاريع الخاصة بمنظومة التحول الرقمي والبطاقات المدفوعة مسبقاً والاتفاقيات الدولية.
وتم توقيع اتفاقيات تعاون مع البريد القطري في مجال التجارة الإلكترونية والحوالات المالية الإلكترونية، كما اتخذ مجلس الإدارة بعض القرارات الإدارية التي تهدف إلى تحسين سير العمل داخل الشركة.
MENAFN30092024000072011014ID1108731033
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.