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الخارجية تدين الاعتداء على سفارة الإمارات في السودان

9/30/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بشدة الاعتداء الذي استهدف مقر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الخرطوم، والذي أسفر عن أضرار جسيمة في المبنى.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة المملكة ورفضها المطلق لهذا الاعتداء على مقر سفير الإمارات في الخرطوم، والذي يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأعرب السفير القضاة عن تضامن المملكة الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

MENAFN30092024000072011014ID1108731031

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