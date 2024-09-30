التعاونية الأردنية تبدأ بيع بذار القمح والشعير للمزارعين غداً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعلن المؤسسة التعاونية الأردنية عن البدء ببيع البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين من خلال محطات اكثار البذار التابعة لها في أقاليم المملكة "الشمال والوسط والجنوب"، اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2024/10/1، وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.
وأكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي في تصريح صحافي، اليوم الإثنين، توفر كميات البذار المُحسنّ من القمح والشعير للموسم الحالي في محطتي بذار اربد ومأدبا، إضافة إلى مركز البيع في محافظة الكرك، مشيراً إلى أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم (500) ديناراً، وطن بذار الشعير المغربل والمعقم (420) ديناراً.
وقال إن المؤسسة توفر العديد من أصناف البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين، والتي تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.
يشار إلى أن مشروع اكثار البذار يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لإستغلال أراضيهم من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار لزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عملٍ، والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
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