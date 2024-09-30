التعاونية الأردنية تبدأ بيع بذار القمح والشعير للمزارعين غداً



وأكد مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي في تصريح صحافي، اليوم الإثنين، توفر كميات البذار المُحسنّ من القمح والشعير للموسم الحالي في محطتي بذار اربد ومأدبا، إضافة إلى مركز البيع في محافظة الكرك، مشيراً إلى أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم (500) ديناراً، وطن بذار الشعير المغربل والمعقم (420) ديناراً.



وقال إن المؤسسة توفر العديد من أصناف البذار المُحسنّ من القمح والشعير للمزارعين، والتي تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.



يشار إلى أن مشروع اكثار البذار يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لإستغلال أراضيهم من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار لزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عملٍ، والمساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.