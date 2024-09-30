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بيان من تنسيق القبول الموحد بشأن طلبات إساءة الاختيار

9/30/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن عملية تقديم طلبات إساءة الاختيار أو الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2025 ستنتهي الساعة (12) مساء اليوم الاثنين الموافق 30-9-2024، وأن هذا الموعد نهائي، ولن يكون هناك أي تمديد لهذا الموعد، مهيباً بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة التقديم وتخزين الخيارات.
وأضاف الخطيب بأن هناك تخصصات جديدة لم تكن مطروحة في طلب القبول الموحد تم طرحها في طلب إساءة الاختيار والمناقلات هي:
مرحلة البكالوريوس :
1. تخصص تكنولوجيا معلومات الأعمال/الجامعة الأردنية
2. تخصص الأمن السيبراني/الجامعة الأردنية
3. تخصص الذكاء الاصطناعي / الجامعة الأردنية
4. تخصص علم البيانات / الجامعة الأردنية
5. تخصص دكتور في طب وجراحة الأسنان / جامعة مؤتة
6. تخصص التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر/ جامعة مؤتة
7. تخصص علم الاجتماع/الانحراف والجريمة / كلية عجلون الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية
مرحلة الدبلوم المتوسط :
1. تخصص تكنولوجيا التعليم الإلكتروني /كلية الأميرة رحمة الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية
2. تخصص التربية البدنية والصحية / كلية الكرك الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية
حيث ستظهر هذه التخصصات لجميع الطلبة، وذلك حسب الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المطلوب وفقاً للسياسية العامة لقبول الطلبة، نظراً لعدم توفر معدل قبول تنافسي فيها حتى اللحظة، وبعد تنفيذ عملية المناقلات وقبول طلبة إساءة الاختيار يتوقع أن يكون معدل القبول التنافسي فيها أعلى من الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة المنصوص عليه في السياسة العامة لقبول الطلبة، لذا ينصح بعدم اختصار الطلب على هذه التخصصات الجديدة فقط.

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