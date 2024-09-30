تعديل أوقات العمل في جسر الملك حسين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إدارة أمن الجسور، اليوم الاثنين، تعديلا على ساعات العمل الرسمي في جسر الملك حسين ولأيام محددة خلال النصف الأول من تشرين الأول 2024، كما هو مبين بالجدول ادناه.
وبحسب بيان للإدارة، يستمر العمل في باقي الأيام كما هو معمول به حاليا، بحيث يكون عمل الجسر من الساعة (7:30) صباحا ولغاية الساعة (17:00) مساء.
ودعت الإدارة جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد على الجسر قبل موعد الإغلاق بساعة.
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