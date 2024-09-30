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تعديل أوقات العمل في جسر الملك حسين

9/30/2024 3:00:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت إدارة أمن الجسور، اليوم الاثنين، تعديلا على ساعات العمل الرسمي في جسر الملك حسين ولأيام محددة خلال النصف الأول من تشرين الأول 2024، كما هو مبين بالجدول ادناه.
وبحسب بيان للإدارة، يستمر العمل في باقي الأيام كما هو معمول به حاليا، بحيث يكون عمل الجسر من الساعة (7:30) صباحا ولغاية الساعة (17:00) مساء.

ودعت الإدارة جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد على الجسر قبل موعد الإغلاق بساعة.




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