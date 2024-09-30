تشكيلات أكاديمية في جامعة مؤتة

د.محمد الملاحمةنائب عميد كلية الآداب

د.محمد الليموننائب عميد كلية العلوم

د. عمر الجعافرةنائب عميد شؤون الطلبة

د.احمد عبد القادر المجالينائب عميد البحث العلمي

د. احمد عارف الضلاعيننائب عميد كلية الحقوق

د.حذيفة سميح القرالةنائب عميد كلية الأعمال

د. ابتهال الخوالدةنائب عميد كلية علوم الرياضة

د.أسامة سالم الصرايرةنائب عميد كلية الشريعة

د.أروى محمود الصرايرةنائب عميد كلية التمريض

د. عماد أبو راجوحنائب عميد كلية الطب للمرحلة السريرية

د.وليد إبراهيم الوادينائب عميد كلية الطب لشؤون المستشفيات

د. ليديا كمال هلسةنائب عميد كلية الصيدلة

د.عبادة الحباشنةنائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات

د.حمزة صباح عيال سلماننائب عميد كلية الشؤون الأكاديمية/ الجناح العسكري

د.إبراهيم المجالينائب عميد كلية العلوم الطبية المساندة

د.أمل البطوشنائب عميد كلية طب وجراحة الأسنان



كما قرر رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات وبناءً على تنسيب العمداء الموافقة على إجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام للعام الجامعي 2024/ 2025 وعلى النحو التالي:

أ.د. حسن العمرونائب عميد كلية الدراسات العليا

أ.د. صلاح الجبورنائب عميد كلية الهندسة

أ.د. عمر الهويملنائب عميد كلية العلوم التربوية لشؤون الدبلوم

أ.د. احمد الطراونةنائب عميد كلية العلوم التربوية

أ.د. مصطفى الرواشدة نائب عميد كلية الزراعة

أ.د. يوسف الصرايرةنائب عميد كلية الطب

أ.د. صبحي العزامنائب عميد كلية العلوم الاجتماعية



كلية الآداب

أ.د.رابعة المجالي/ رئيس قسم اللغة العربية

د.احمد البطوش/ رئيس قسم اللغات الأوروبية

د.عبير الرواشدة/رئيس قسم اللغة الانجليزية وأدابها

د.نادر البكور/ رئيس قسم الترجمة

د.علي النوايسة/ مساعد عميد لشؤون الطلبة

د.لبنى عبد الهادي/ مساعد عميد لشؤون ضبط الجودة والتعليم الالكتروني





كلية العلوم

د. راكان الطراونة/ رئيس قسم الكيمياء

د.تهاني حجازين/ رئيس قسم العلوم الحياتية

د.رابعة المعايطة/ رئيس قسم الرياضيات والاحصاء

د.اسامة الكساسبة/ رئيس قسم الفيزياء

د.سمير صبح/ مساعد العميد لضبط الجودة والتعليم الالكتروني

د.يوسف الحجايا/ مساعد العميد لشؤون الطلبة



عمادة شؤون الطلبة

د.زهير توفيق العكايلة/ مساعد للعميد

د.زينب صالح الكساسبة/مساعد العميد



كلية الدراسات العليا

د. فريال جمال خريسات/ مساعد العميد لشؤون البرامج والجودة



عمادة البحث العلمي

د.اسراء الطراونة/ مساعد العميد لشؤون البحث العلمي



كلية الهندسة

د.هاني قاسم الزعبي/ رئيس قسم هندسة الحاسوب

د.زياد سلامة المجالي/ رئيس قسم الهندسة الكهربائية

د.طارق الجعافرة/ رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية

د.علاء محمد الفلاحات/ رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

د.العنود عبد المجيد الصرايرة/ رئيس قسم الهندسة الكيماوية

د.نجاة عيد المصاروة/ رئيس قسم النظم الصناعية

د.لارا الشواورة/ رئيس قسم هندسة العمارة

د.سهى الضمور/ مساعد العميد لشؤون الطلبة والتدريب والابتكار والاتصال مع الصناعة

د.مازن جمال الخيطان/ مساعد العميد لشؤون الجودة والتعليم الالكتروني

م.يوسف صبر الطراونة/ مساعد العميد لشؤون المختبرات



كلية الحقوق

أ.د. نواف موسى الزيديين/ رئيس قسم القانون العام

د.محمد رسمي العمري/ رئيس قسم القانون الخاص

د.وسام فيصل الشواورة/مساعد العميد لشؤون الطلبة

السيد حكمت عبد الحميد العضايلة/ مساعد العميد لشؤون الجودة والتعليم الالكتروني











كلية الأعمال

د. حذيفة سميح القرالة / نائب العميد ورئيس قسم الإدارة العامة

د. أحمد عبد الكريم الصرايرة/ رئيس قسم اقتصاديات المال والأعمال

د. محمد نبيل المرافي/ رئيس قسم التسويق

د. عبادة ابراهيم المجالي/ رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية

د. اكريم صياح الحجايا/ رئيس قسم المحاسبة

د.محمد قاسم الشحادات/ رئيس قسم نظم المعلومات الادارية

د. رولى هاني هلسة / رئيس قسم ادارة الاعمال

د.عون موسى المجالي/ مساعد العميد للتعليم الالكتروني والجودة

د.راتب ذيب الخرشة/ مساعد العميد للشؤون الطلابية



كلية العلوم التربوية

أ.د.احمد الطراونة/ نائب العميد ورئيس قسم علم النفس

د.لمياء الهواري/ رئيس قسم الارشاد والتربية الخاصة

د.رائد الصرايرة/ رئيس قسم المناهج والتدريس والإدارة التربوية

د.ردينة الطراونة/ مساعد العميد لشؤون التعليم الالكتروني وضبط الجودة

د.اياد الحوارنة/ مساعد العميد للتربية العملية

د.شذى المجالي/ مساعد العميد لشؤون الطلبة



كلية الزراعة

.د.موفق كراجه/ رئيس الوقاية والمكافحة المتكاملة

د.معاوية العساسفة/رئيس قسم الانتاج النباتي

أ.د. غيد الربضي/ رئيس قسم الانتاج الحيواني

د.رامي الذنيبات/ رئيس قسم التغذية والصناعات الغذائية

د. ناصر سلامة/ مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة والتعليم الالكتروني

م.غصاب الطراونة/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

م. سامي الخمايسة/ مساعد العميد للبحث العلمي والتدريب وخدمة المجتمع



كلية علوم الرياضة

د.معن الشعلان/ رئيس قسم التربية الرياضية

د.مهند الزغيلات/ رئيس قسم التأهيل الرياضي

د.منى المعايطة/رئيس قسم التدريب الرياضي

د.منال طه/ مساعد العميد للشؤون الطلابية والتعلم الالكتروني وضمان الجودة

د.صالح القواقزة/ مساعد العميد للشؤون العملية



كلية الشريعة

د. أسامة سالم الصرايرة/ نائب العميد ومساعد العميد

د.صالح محمود جابر/ رئيس قسم الفقه وأصوله

د.سعد أمين المناسية/رئيس قسم أصول الدين

د.علي الحريرات/ مساعد العميد









كلية التمريض

د.احمد هارون النوافلة/ رئيس قسم تمريض صحة البالغين

د.همام فريد الليمون/ رئيس قسم تمريض صحة المجتمع والصحة النفسية

د.رونق محمد المحادين/ رئيس قسم تمريض صحة الأم والطفل

د.عمر عبد الحميد الخوالدة/مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة

م.رائد علي جرادات/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

م.فلاح زعل الطراونة/ مساعد العميد لشؤون صحة المجتمع والتدريب





كلية الطب

أ.د. ايمان محمد البطاينة/ مساعد العميد لشؤون الطلبة والامتحانات

أ.د. جهاد محمد شنيقات/ رئيس قسم الكيمياء الحيوية والاحياء الجزيئية وعلم وظائف الاعضاء

د. أبو المعاطي محمد السيد/ رئيس قسم علم التشريح والأنسجة

د. اسراء محمد الرواشدة/ رئيس قسم الصحة العامة

د. نشوة حسن أبو ريه/ رئيس قسم علم الأدوية

د. محمد احمد ابو لباد/ رئيس قسم الاحياء الدقيقة والمناعة وعلم الامراض

د. محمد وصفي اعمير/ رئيس قسم الجراحة العامة والتخدير

د. بلال بشار الزعبي/رئيس قسم الجراحة الخاصة

د. علاء نبيل عويس/ رئيس قسم النسائية والتوليد

د. رندا صالح القيسي/ رئيس قسم الأطفال

د. رامي نايف الدويري/ رئيس قسم الطب الباطني والطب الشرعي

أ.د. سمير سعد محجوب/مساعد العميد لضبط الجودة والتعليم الالكتروني



كلية العلوم الاجتماعية

أ.د. ميسون عبيدات/ رئيس قسم التاريخ

أ.د. رضوان المجالي/ رئيس قسم العلوم السياسية

د. محمد الصرايرة/ رئيس قسم الأثار والسياحة

د. نسرين البحري/ رئيس قسم علم الاجتماع

د. احمد الذنيبات/ رئيس قسم الجغرافيا

د. زين القرعان/ مساعد العميد



كلية الصيدلة

د. ليديا كمال هلسة/ نائب عميد ورئيس قسم التجميل ومستحضرات التجميل.

د. حياة البطوش/ رئيس قسم الكيمياء الصيدلانية

د. رهان الكساسبة/ رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية

د. ايناس المناصرة/ رئيس قسم الصيدلة السريرية

د. أماني العرود/ مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة والتعليم الالكتروني

الصيدلانية أريج عوض الله مساعد العميد لشؤون الطلبة







كلية تكنولوجيا المعلومات

أ.د. مصطفى حماد/ رئيس قسم هندسة البرمجيات

د. معاذ الحجايا/ رئيس قسمي علم الحاسوب وعلم البيانات

م. عمر اللصاصمة/ مساعد العميد لشؤون الطلبة

م. زكريا الطراونة/ مساعد العميد لضبط الجودة والتعليم الالكتروني.



عمادة الشؤون الأكاديمية / الجناح العسكري

د. حمزة صباح عيال سلمان/نائب عميد ورئيس قسم التخصصات العلمية

د. وائل الفقراء/ رئيس قسم التخصصات الانسانية



كلية العلوم الطبية المساندة

د. أحمد الجرادات/ رئيس قسم العلوم الطبية المخبرية

د. ميساء الحوامدة/ مساعد العميد لشؤون الطلبة والتدريب

د. هبة عبد الكريم/ مساعد العميد لضبط الجودة والتعليم الالكتروني



كلية طب وجراحة الأسنان

د. أمل البطوش/ نائب العميد ورئيس قسم العلوم السنية والطبية

د. سامر القرالة/ مساعد العميد