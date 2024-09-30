الجيش اللبناني يتسلم مساعدات إنسانية أردنية



وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين، بوصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية من الأردن جرى تسليمها بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، وممثل قائد الجيش اللبناني.



وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي شكر خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم المملكة المستمر له على الصعد كافة.



وكانت طائرة مساعدات ثانية غادرت امس الأحد، بتوجيهات ملكية سامية إلى لبنان الشقيق للمساعدته في تجاوز الظروف الراهنة. (بترا)