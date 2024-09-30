Tuesday, 01 October 2024 12:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش اللبناني يتسلم مساعدات إنسانية أردنية

9/30/2024 3:00:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تسلم الجيش اللبناني دفعة مساعدات إنسانية من الأردن هي الثانية خلال اسبوعين.


وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين، بوصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية من الأردن جرى تسليمها بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، وممثل قائد الجيش اللبناني.


وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي شكر خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم المملكة المستمر له على الصعد كافة.


وكانت طائرة مساعدات ثانية غادرت امس الأحد، بتوجيهات ملكية سامية إلى لبنان الشقيق للمساعدته في تجاوز الظروف الراهنة. (بترا)

MENAFN30092024000072011014ID1108731024

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث