الجيش اللبناني يتسلم مساعدات إنسانية أردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسلم الجيش اللبناني دفعة مساعدات إنسانية من الأردن هي الثانية خلال اسبوعين.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الاثنين، بوصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية من الأردن جرى تسليمها بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد، وممثل قائد الجيش اللبناني.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي شكر خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك عبدالله الثاني، وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم المملكة المستمر له على الصعد كافة.
وكانت طائرة مساعدات ثانية غادرت امس الأحد، بتوجيهات ملكية سامية إلى لبنان الشقيق للمساعدته في تجاوز الظروف الراهنة. (بترا)
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