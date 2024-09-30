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تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول بقيمة صفر

9/30/2024 3:00:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الأول المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر أيلول الحالي.

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