تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول بقيمة صفر

تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الأول بقيمة صفر
التاريخ
9/30/2024 3:00:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الأول المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر أيلول الحالي.
MENAFN30092024000072011014ID1108731023
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.