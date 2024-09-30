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الخارجية: الأردنيون في لبنان بخير

9/30/2024 3:00:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها مستمرة في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأنهم بحمد الله بخير ولم تسجل أية إصابات بينهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان الشقيق.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان تؤكد استمرار عمل خلية الأزمة، التي شكلتها الوزارة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأنها على تواصل مستمر مع الجهات اللبنانية المختصة، وأبناء الجالية الأردنية هناك استناداً إلى قاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة.

وأشار السفير القضاة إلى أن مركز عمليات الوزارة وسفارة المملكة في لبنان يعملان وعلى مدار الساعة على تقديم كل المساعدة الممكنة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، وتسهيل عملية مغادرتهم الأراضي اللبنانية بأسرع وقت ممكن، مجدداً التأكيد على ما ورد في البيانات السابقة التي صدرت عن الوزارة بضرورة مغادرتهم الأراضي اللبنانية بأسرع وقت ممكن، حرصاً على سلامتهم، وخصوصاً في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

ويهيب السفير القضاة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، مجدداً دعوته لهم بضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: ‏⁦
‏والتواصل مع الوزارة أو السفارة لطلب المساعدة على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:
‏.الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
‏.مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة:
‏.00962799562903
‏.00962799562471
‏.00962799562193
‏أو عبر البريد الإلكتروني لمديرية العمليات: ⁦‪[email protected]

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