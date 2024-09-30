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وزير الأشغال يلتقي وفدا من الصندوق السعودي للتنمية

9/30/2024 3:00:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، لدى لقائه، اليوم الاثنين، وفدا من الصندوق السعودي للتنمية سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في مجال تمويل مشروعات في الأردن أهمها توسعة وصيانة مستشفى الأمير فيصل في منطقة ياجوز، ومستشفى الإيمان في منطقة معدي.
وثمن أبو السمن، خلال اللقاء، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عائق يواجه سير الأعمال في المشاريع التي يمولها الصندوق.
وأشاد بدعم الصندوق لمشاريع إنشاء أبنية تخدم القطاع التعليمي، والتي تسهم بتجويد العملية التعليمية وحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس.
وعرضت مديرة إدارة الأبنية في الوزارة المهندسة إيمان عبيدات، للمشاريع الممولة من الصندوق المنفذة والمنوي تنفيذها، منها 16 بناء مدرسيا منفذة بقيمة 30 مليون دينار، و6 مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 12 مليونا، إضافة لمستشفى الأميرة بسمة الذي شارف على الانتهاء بإجمالي تمويل بلغ 42 مليون دينار.
كما يمول الصندوق 8 مشاريع ذات أولوية للمجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين، بقيمة 24 مليون دينار، ومشروعا لاستكمال إنشاء البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية بقيمة 1.8 مليون دينار.--(بترا)

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