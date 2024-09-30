وزير الأشغال يلتقي وفدا من الصندوق السعودي للتنمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، لدى لقائه، اليوم الاثنين، وفدا من الصندوق السعودي للتنمية سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في مجال تمويل مشروعات في الأردن أهمها توسعة وصيانة مستشفى
الأمير فيصل في منطقة ياجوز، ومستشفى الإيمان في منطقة معدي.
وثمن أبو السمن، خلال اللقاء، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، مؤكدا استعداد الوزارة لتذليل أي عائق يواجه سير الأعمال في المشاريع التي يمولها الصندوق.
وأشاد بدعم الصندوق لمشاريع إنشاء أبنية تخدم القطاع التعليمي، والتي تسهم بتجويد العملية التعليمية وحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس.
وعرضت مديرة إدارة الأبنية في الوزارة المهندسة إيمان عبيدات، للمشاريع الممولة من الصندوق المنفذة والمنوي تنفيذها، منها 16 بناء مدرسيا منفذة بقيمة 30 مليون دينار، و6 مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 12 مليونا، إضافة لمستشفى الأميرة بسمة الذي شارف على الانتهاء بإجمالي تمويل بلغ 42 مليون دينار.
كما يمول الصندوق 8 مشاريع ذات أولوية للمجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين، بقيمة 24 مليون دينار، ومشروعا لاستكمال إنشاء البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية بقيمة 1.8 مليون دينار.--(بترا)
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