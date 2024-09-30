ميسي - يامال.. أرقام في أول 75 مباراة مع برشلونة والمنتخب

لا تتوقف المقارنات عن ربط موهبة برشلونة الجديدة لامين يامال بالأسطورة ليونيل ميسي، بعد أن سطع نجمه مع إسبانيا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، ولا يزال حالياً مع النادي الكتالوني.

ولا يخفي يامال سعادته بمقارنته المستمرة بميسي، بيد أنه يتطلع لشق طريق خاص، ويرى الوصول إلى مستوى نجم الأرجنتين حالياً وبرشلونة سابقاً مستحيلاً.

وقال يامال لقناة «أنتينا 3»: "أحب المقارنة بأعظم بتاريخ كرة القدم، لكنني أريد أن أكون أنا، الوصول إلى مستوى مستحيل".

ويتشابه المهاجمان، بارتداء قميص برشلونة، وهما أعسران ويلعبان في المركز نفسه، (الجناح الأيمن).

التحق ميسي بأكاديمية برشلونة بعمر الـ13، بينما انضم يامال إلى لا ماسيا الشهيرة منذ نعومة أظفاره، وانطلق في تحطيم الأرقام القياسية في سن صغيرة، وبات أصغر من يسجل في تاريخ البطولة القارية عن 16 عاماً و362 يوماً، كما نال جائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2024.

وبعد وصول يامال

إلى مباراته الـ75 عُقدت مقارنة بين سجلي النجمين، وخاض جمال مباراته الـ75 في مسيرته ضد خيتافي في أمس الأول السبت بعمر 17 عاماً، في حين خاض ميسي مباراته رقم 75 في مسيرته في أبريل 2007 بعمر 19 عاماً.

وتالياً سجل اللاعبين مع النادي والمنتخب بعد 75 مباراة:



يامال:

المباريات: 75

الأهداف: 14

التمريرات الحاسمة: 23

المساهمة في الأهداف: 37

الألقاب: الدوري الإسباني (مرة واحدة)، بطولة أوروبا (مرة واحدة).

ميسي:

المباريات: 75

الأهداف: 22

التمريرات الحاسمة: 8

المساهمة في الأهداف: 30

الألقاب: الدوري الإسباني (مرتان)، كأس السوبر الإسباني (مرة)، دوري أبطال أوروبا (مرة).

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