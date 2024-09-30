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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

9/30/2024 3:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:04 والمد الثاني عند الساعة 00:27 والجزر الأول عند الساعة 18:37والجزر الثاني عند الساعة 06:51

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:01والمد الثاني عند الساعة 21:21 والجزر الأول عند الساعة 15:20والجزر الثاني عند الساعة 03:27.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..
الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 39 30 70 30
دبي 38 28 75 35
الشارقة 39 28 75 35
عجمان 37 29 75 35
ام القيوين 36 27 75 35
رأس الخيمة 38 30 75 35
الفجيرة 33 29 75 55
العـين 39 27 65 30
ليوا 39 28 70 25
الرويس 39 30 70 25
السلع 41 26 75 20
دلـمـا 38 30 75 45
طنب الكبرى / الصغرى 36 31 70 45
أبو موسى 36 31 70 45.

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