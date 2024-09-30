‎رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس نيبال في ضحايا الفيضانات

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيات تعزية إلى فخامة رام شاندرا بوديل رئيس نيبال في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى معالي كي بي شارما أولي رئيس مجلس الوزراء في نيبال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز