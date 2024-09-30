42 شهيدا و 139 إصابة في غارات إسرائيلية على بعلبك



وقال مصدر أمني لبناني، "استشهد عدد من طواقم المسعفين في الهيئة الصحية الإسلامية، بعد استهداف مركز الهيئة في سحمر في البقاع الغربي، فجرا.

ونعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"في لبنان في بيان، ثلاثة من قادتها استشهدوا في غارة إسرائيلية فجر اليوم على مبنى في منطقة الكولا، في العاصمة اللبنانية بيروت.

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