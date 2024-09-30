42 شهيدا و 139 إصابة في غارات إسرائيلية على بعلبك

42 شهيدا و 139 إصابة في غارات إسرائيلية على بعلبك
التاريخ
9/30/2024 3:00:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 42 شخصا وأصيب 139، في غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت اليوم عدة مناطق في بعلبك الهرمل بالبقاع .
وقال مصدر أمني لبناني، "استشهد عدد من طواقم المسعفين في الهيئة الصحية الإسلامية، بعد استهداف مركز الهيئة في سحمر في البقاع الغربي، فجرا.
ونعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"في لبنان في بيان، ثلاثة من قادتها استشهدوا في غارة إسرائيلية فجر اليوم على مبنى في منطقة الكولا، في العاصمة اللبنانية بيروت.
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