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4 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال دير البلح والمواصي

9/30/2024 3:00:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 4 مواطنين فجر اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بمنطقة البركة بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.


وبحسب مصادر فلسطينية، أصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال استهدف منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

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