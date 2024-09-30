4 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال دير البلح والمواصي
التاريخ
9/30/2024 3:00:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 4 مواطنين فجر اليوم الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بمنطقة البركة بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، أصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال استهدف منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
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