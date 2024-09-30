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إعلام عبري: مجهول صافح نصر الله ولطخ يديه بمادة ساعدت في تعقبه

9/30/2024 3:00:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية تفاصيل جديدة عن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت مؤخرا.


ووقالت صحيفة "معاريف" إن رجلا التقى بنصر الله صافحه ولطخ يديه بمادة سمحت لإسرائيل بتعقبه، مشيرة إلى أن إسرائيل استغرقت دقيقتين لتحديد موقع نصر الله والتأكد من وجوده في مقر بالضاحية الجنوبية في بيروت.

كيف اخترقت استخبارات إسرائيل "حزب الله" واغتالت نصر الله؟

وذكرت أنه بعد ذلك بدقائق، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على المقر وأسقطت ما يقدر بـ80 طنا من القنابل على الموقع، مما أدى إلى مقتل نصر الله وكبار قيادات الحزب، مشيرة إلى أن نصر الله استشهد نتيجة الاختناق بعد اختبائه في غرفة غير مهواة في المقر، حيث تسربت الغازات السامة الناتجة عن القصف.


وقد شنت إسرائيل عملية "سهام الشمال" العسكرية على لبنان في 23 سبتمبر، نفذت خلالها غارات جوية واسعة النطاق. والهدف المعلن هو خلق ظروف آمنة في مناطق الحدود الشمالية لإسرائيل حتى يتمكن عشرات الآلاف من السكان من العودة إلى هناك.


ونتيجة إحدى الغارات التي وقعت في 27 سبتمبر في بيروت، استشهد نصر الله، وأكد الحزب الخبر وتعهد بمواصلة قصف إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة.
معاريف + RT

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